बैसाखी पर लौटेगा जादू: ‘मैं वापस आऊंगा’ का नया गाना ‘क्या कमाल है’ बनेगा अगला चार्टबस्टर

दो साल पहले, फिल्म अमर सिंह चमकीला के साथ उन्होंने जादू रचा था।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। दो साल पहले, फिल्म अमर सिंह चमकीला के साथ उन्होंने जादू रचा था। अब, इस बैसाखी पर, दिलजीत दोसांझ, ए. आर. रहमान, इम्तियाज़ अली और इरशाद कामिल एक बार फिर साथ आ रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म मैं वापस आऊंगा के नए गाने ‘क्या कमाल है’ के साथ, जो एक और चार्टबस्टर बनने का वादा करता है। गाना जल्द ही रिलीज़ होगा

‘क्या कमाल है’ आज के शोर-शराबे के बीच उम्मीद का एक गीत है। यह उस प्रेम से प्रेरित है जो बंटवारे के दौर में सब कुछ खो जाने के बावजूद भी फीका नहीं पड़ा। फिल्म के टीज़र रिलीज़ के बाद से ही मैं वापस आऊंगा को लेकर उत्साह लगातार बढ़ रहा है, और अब इस गाने के मेकिंग की झलकियों ने दर्शकों की उत्सुकता को और भी बढ़ा दिया है।

इम्तियाज़ अली की इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ, नसीरुद्दीन शाह, शरवरी वाघ और वेदांग रैना अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म ए. आर. रहमान, इम्तियाज़ अली और इरशाद कामिल की बहुप्रतीक्षित वापसी भी है। फिल्म का निर्माण अप्लॉज़ एंटरटेनमेंट के समीर नायर और दीपक सेगल, तथा विंडो सीट फिल्म्स के मोहित चौधरी और शिबाशीष सरकार द्वारा किया गया है। मैं वापस आऊंगा 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी।