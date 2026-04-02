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‘मर्दानी 3’ ओटीटी पर भी सुपरहिट, नेटफ्लिक्स इंडिया पर बनी नंबर 1 फिल्म

Edited By Updated: 02 Apr, 2026 02:09 PM

mardaani 3 is superhit on ott

यश राज फिल्म्स  की सुपरहिट फिल्म मर्दानी 3, जिसमें रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त सफलता हासिल कर रही है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। यश राज फिल्म्स  की सुपरहिट फिल्म मर्दानी 3, जिसमें रानी मुखर्जी मुख्य भूमिका में हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी जबरदस्त सफलता हासिल कर रही है। यह फिल्म नेटफ्लिक्स इंडिया पर नंबर 1 फिल्म बन गई है। इतना ही नहीं, ‘मर्दानी 3’ की सफलता ने इस ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज़ी की तीनों फिल्मों को टॉप 10 फिल्मों की सूची में जगह दिला दी है।

आज सुबह तक, ‘मर्दानी 3’ (2026) नंबर 1 स्थान पर है, पहली ‘मर्दानी’ (2014) नंबर 5 पर और ‘मर्दानी 2’ (2019) नंबर 7 पर नेटफ्लिक्स इंडिया पर ट्रेंड कर रही हैं — यह इस बेहद सराही गई फ्रेंचाइज़ी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो देश की एकमात्र सफल महिला-प्रधान फिल्म फ्रेंचाइज़ी भी है।

‘मर्दानी 3’ ने भारत में 53 करोड़ रुपये से अधिक का नेट कलेक्शन किया और यह इस फ्रेंचाइज़ी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इसके साथ ही, इसने सिनेमाघरों में 50 दिन पूरे किए, जो आज के समय में किसी भी फिल्म के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि मानी जाती है।

ओपनिंग डे पर ‘मर्दानी 3’ ने सभी उम्मीदों को पार करते हुए मर्दानी फ्रेंचाइज़ी और रानी मुखर्जी की सोलो फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की। फिल्म ने पहले दिन 4 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर भारत में महिला-प्रधान फिल्मों के लिए एक शानदार शुरुआत की थी ।

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इंडस्ट्री विश्लेषकों का मानना है कि ‘मर्दानी’ फिल्मों के आसपास बढ़ती चर्चा थिएट्रिकल रिलीज़ और ओटीटी प्लेटफॉर्म के बीच बढ़ते तालमेल को दर्शाती है, जहां मजबूत वर्ड-ऑफ-माउथ और क्रिटिकल सराहना पाने वाली फिल्में स्ट्रीमिंग पर लंबे समय तक दर्शकों को आकर्षित करती हैं। इस फ्रेंचाइज़ी की सफलता यह भी साबित करती है कि मजबूत कहानी और दमदार महिला किरदारों वाली भारतीय फिल्मों की स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बड़ी मांग है।

‘मर्दानी’ फ्रेंचाइज़ी कहानी कहने की उत्कृष्टता और दर्शकों से जुड़ाव का एक बेंचमार्क बन चुकी है और भारतीय सिनेमा की सबसे प्रभावशाली सीरीज में अपनी मजबूत जगह बना चुकी है।

निर्देशक अभिराज मीनावाला और निर्माता आदित्य चोपड़ा के साथ ‘मर्दानी 3’ इस फ्रेंचाइज़ी की सामाजिक रूप से प्रासंगिक और दमदार कहानी कहने की विरासत को आगे बढ़ाती है। ‘मर्दानी’ अब 12 वर्षों से एक स्थापित थिएट्रिकल प्रॉपर्टी बन चुकी है, खासकर ऐसे जॉनर में जो पारंपरिक रूप से पुरुष सितारों के दबदबे में रहा है।

रानी मुखर्जी ने अपने करियर के 30वें वर्ष में एक बार फिर सोलो थिएट्रिकल सफलता हासिल की है जो उनकी लंबी उम्र और बॉक्स ऑफिस पर निरंतर विश्वसनीयता को दर्शाने वाला एक दुर्लभ मुकाम है।

इस शानदार सफलता के साथ, ‘मर्दानी’ सीरीज ने हिट फिल्मों की हैट्रिक पूरी कर ली है और यह भारत की एकमात्र सफल महिला-प्रधान फ्रेंचाइज़ी होने के साथ-साथ भारतीय सिनेमा के इतिहास की एकमात्र हिट महिला-पुलिस फ्रेंचाइज़ी भी बनी हुई है।

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