नई जोड़ी, नई कहानी: सिद्धांत–मृणाल की रोमांटिक फिल्म पर टिकी निगाहें

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ‘अब तक अपनी गंभीर और दमदार भूमिकाओं के लिए पहचाने जाने वाले सिद्धांत चतुर्वेदी अपनी आगामी फिल्म 'दो दीवाने सेहर में' के साथ एक नए अंदाज़ में नज़र आने वाले हैं। मृणाल ठाकुर के साथ एक रोमांटिक किरदार निभा रहे सिद्धांत इस फिल्म में एक सॉफ्ट और भावनात्मक लवर-बॉय की भूमिका में दिखेंगे।

सिद्धांत ने शेयर की तस्वीरें

हाल ही में सिद्धांत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा है, “क्या यह वक़्ती ज़रूरत है या सिर्फ़ मेरी सोच? रोमांटिक कॉमेडी फ़िल्मों को वापस ला रहे हैं।" फिलहाल उनके इस कैप्शन ने फैंस के बीच यह चर्चा शुरू कर दी कि क्या रोमांटिक फिल्मों का दौर फिर से लौट रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए सिद्धांत के पोस्ट के साथ तस्वीरों से साफ है कि फिल्म एक हल्की-फुल्की और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी होगी।

यही वजह है कि कई दर्शकों ने सिद्धांत की इस बात से सहमति जताते हुए फील-गुड रोमांटिक फिल्मों की वापसी का स्वागत किया है। 'दो दीवाने सेहर में' एक आधुनिक प्रेम कहानी है, जिसमें पुराने जमाने के रोमांस की झलक भी देखने को मिलेगी। सिर्फ यही नहीं पहली बार एक साथ आ रहे सिद्धांत चतुर्वेदी और मृणाल ठाकुर की जोड़ी को लेकर भी दर्शकों में काफी उत्सुकता बनी हुई है। वैसे शुरुआती प्रतिक्रियाओं को देखकर यही लगता है कि इस साल रोमांटिक फिल्में एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने के लिए तैयार हैं और इसकी शुरुआत होगी सिद्धांत के 'दो दीवाने सेहर में' से।