जादुई सफर के 2 सालः ऋषभ साहनी ने 'फाइटर' को याद कर जताया आभार

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। फाइटर के दो साल पूरे होने पर ऋषभ साहनी ने इसे किसी बड़ी पार्टी से नहीं, बल्कि दिल से जुड़ी बातों के साथ याद किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर की, जिसमें आभार, भरोसा और उस सफर की बात थी जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। यह पोस्ट किसी करियर अपडेट जैसी नहीं, बल्कि बाहर से आए लोगों, सपने देखने वालों और उस अनदेखी ताकत को समर्पित थी, जो उन लोगों का साथ देती है जो खुद पर विश्वास करना जानते हैं।

“ये कहानी शुक्रिया कहने और थोड़ी सी जादू पर भरोसा करने की है,” ऋषभ ने लिखा। उन्होंने अपनी ये बात हर उस आउटसाइडर को समर्पित की, जिसे लगता है कि बड़े पर्दे तक पहुंचना नामुमकिन है। उनकी सोच के केंद्र में गुरु की भारतीय परंपरा है, जहां गुरु को भगवान के बराबर, बल्कि कई बार उनसे ऊपर माना जाता है। इसी भावना के साथ उन्होंने फिल्ममेकर सिद्धार्थ आनंद को अपना मार्गदर्शक बताते हुए लिखा, “@s1danand, मेरे लिए आप वही इंसान रहे हैं।”

पीछे मुड़कर देखते हुए ऋषभ ने बताया कि जो ऑडिशन कॉल उन्हें बस एक आम सा मौका लगा था, वही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस ऑडिशन के बाद सिद्धार्थ आनंद के साथ उनकी लंबी और गहरी बातचीत हुई, और वहीं से उन्हें फाइटर में विलेन का रोल मिला, जो आगे चलकर उनका ब्रेकआउट पल बना। ऋषभ कहते हैं कि इस पूरे सफर ने उन्हें सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ सीखाया।

फिल्ममेकिंग को बेहद करीब से देखने से लेकर दबाव में भी शांत रहना और लीडरशिप समझने तक, ऋषभ के लिए यह सफर पूरी तरह बदल देने वाला रहा। उन्होंने कहा, “उनके साथ काम करना और उन्हें अपना जादू करते देखना मेरे लिए एक बड़ा सीखने का मौका था। फिल्मों की समझ, लीडरशिप और सबसे मुश्किल हालात में भी खुद को संभालना, ये सब मैंने वहीं सीखा।” इस मौके, भरोसे और सीख के लिए उन्होंने दिल से शुक्रिया भी कहा।

उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ काम करने के असर को भी याद किया और बताया कि इससे उन्हें असली स्टारडम की सही समझ मिली। साथ ही उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा का भी शुक्रिया अदा किया, जिनके शुरुआती भरोसे ने उन्हें खुद पर यकीन दिलाया और अपने सफर को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाने की ताकत दी।

सबसे खास बात यह है कि ऋषभ अपनी सफलता को कितनी सादगी और विनम्रता के साथ साझा करते हैं। पर्दे पर विलेन की छवि से अलग, असल जिंदगी में वह जमीन से जुड़े, सोचने-समझने वाले और दूसरों को हौसला देने वाले नजर आते हैं। अपने जैसे सपने देखने वालों के लिए उनका सीधा और मजबूत संदेश है “पूरी ताकत से आगे बढ़ो, बिना खुद पर शक किए। अगर यकीन है, तो कुछ भी मुमकिन है।”

यह पोस्ट सिर्फ दो साल पूरे होने का जश्न नहीं है, बल्कि आभार, मेहनत और अपने सफर पर भरोसे की सच्ची कहानी है। ऋषभ साहनी का यह संदेश याद दिलाता है कि अगर यकीन हो, सही मार्गदर्शन मिले और कोशिश लगातार जारी रहे, तो सपने एक दिन बड़े पर्दे तक जरूर पहुंचते हैं।