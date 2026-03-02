लव एंड वॉर के लिए रणबीर कपूर का नया लुक वायरल, क्लीन शेव में लगे स्मार्ट

Edited By Mansi,Updated: 02 Mar, 2026 06:31 PM
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। लव एंड वॉर' को लेकर हलचल फिर से बढ़ गई है क्योंकि रणबीर कपूर को हाल ही में एक नए लुक में देखा गया है, जो कथित तौर पर संजय लीला भंसाली की आने वाली फिल्म के लिए है। रणबीर क्लीन-शेवन, लेदर जैकेट और काले चश्मे में दिखे, जो एक काफी स्लीक चेंज है और सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा हो रही है।
फिल्म की कहानी और रणबीर के रोल को मेकर्स ने सीक्रेट रखा है, लेकिन रणबीर के इस नए अंदाज़ ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भंसाली इस बड़ी ड्रामा फिल्म में कुछ अलग करने जा रहे हैं। भंसाली के किरदारों का लुक हमेशा बहुत ख़ास होता है और रणबीर का यह टोन्ड-अप अवतार संकेत दे रहा है कि फिल्म में उनका रोल काफी गहरा और जबरदस्त होने वाला है।
'लव एंड वॉर' में विक्की कौशल और आलिया भट्ट भी हैं, जो एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट है। सिर्फ स्टार्स की वजह से ही दर्शकों के बीच इसको लेकर तगड़ी उम्मीदें हैं, और यह 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक बन गई है। भंसाली के डायरेक्शन और इन तीन दमदार कलाकारों को साथ देखने की उम्मीदें स्वाभाविक रूप से बहुत ऊंची हैं।
'लव एंड वॉर' वाकई सबसे चर्चित प्रोजेक्ट है और फैंस इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन फिल्म के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। मेकर्स ने इसे लेकर इतनी खामोशी बरती है कि उत्सुकता और बढ़ गई है। अभी तक कोई भी प्लॉट पॉइंट आधिकारिक तौर पर कन्फर्म नहीं हुआ है, न ही किरदारों का खुलासा हुआ है और न ही कोई तस्वीरें सामने आई हैं सिर्फ कयासों का दौर जारी है, और यही बात 'लव एंड वॉर' को 2026 की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्म बनाती है।
भंसाली के निर्देशन में, जो अपनी बारीकी से कहानी कहने, शानदार दृश्यों और भावनाओं से भरी कहानियों के लिए जाने जाते हैं, उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। इंडस्ट्री के तीन सबसे भरोसेमंद और वर्सेटाइल कलाकार जब भंसाली के साथ आ रहे हैं, तो इससे फिल्म के स्केल और थीम को लेकर अटकलें और बढ़ गई हैं।