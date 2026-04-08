बीमारी के बाद और भी निखरी Saba Azad, Blue Dress लुक ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

Edited By Prachi Sharma, Updated: 08 Apr, 2026 02:19 PM

Mumbai: बॉलीवुड की बहुमुखी अभिनेत्री और गायिका Saba Azad अपने अनोखे फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं लेकिन कुछ बीमारी की वजह से फिर से सुर्खियों में आ गई थीं। फ़िलहाल अब वो दोबारा से ठीक हैं और Blue Dress में हॉट फोटोज शेयर कर उन्होंने ये साबित कर दिया...

Mumbai: बॉलीवुड की बहुमुखी अभिनेत्री और गायिका Saba Azad अपने अनोखे फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं लेकिन कुछ बीमारी की वजह से फिर से सुर्खियों में आ गई थीं। फ़िलहाल अब वो दोबारा से ठीक हैं और Blue Dress में हॉट फोटोज शेयर कर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो Come Back करने के लिए तैयार हैं।

हाल ही में उन्होंने अपने नए फोटोशूट की कुछ तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें वे एक शानदार कोबाल्ट ब्लू सीक्वेन गाउन में किसी mermaid से कम नहीं लग रही हैं। उनके इस बोल्ड और ग्लैमरस अवतार ने फैशन जगत में एक नई चर्चा छेड़ दी है।

आउटफिट की खासियत

सबा का यह गाउन कॉकटेल नाइट और रेड कार्पेट इवेंट्स के लिए एक परफेक्ट प्रेरणा है। इस आउटफिट की सबसे बड़ी खूबी इसकी चमकदार सीक्वेन वर्क है, जो लाइट पड़ने पर एक शानदार इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा कर रही है।

यह एक हॉल्टर नेक फ्लोर-लेंथ गाउन है, जिसमें पीछे की तरफ एक लंबी ट्रेल दी गई है, जो इसे बेहद शाही लुक देती है।

गाउन में कमर के पास कट-आउट विवरण दिया गया है, जो सबा की टोन्ड बॉडी को खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर रहा है। साथ ही, किनारों पर लगे शीयर पैनल इस लुक में आधुनिकता और बोल्डनेस का तड़का लगा रहे हैं।

मेकअप और हेयरस्टाइल

उन्होंने अपने बालों को एक स्लीक हाई टॉप-नॉट बन में बांधा है। यह हेयरस्टाइल न केवल उनके चेहरे की बनावट को उभार रहा है, बल्कि गाउन की नेकलाइन को भी पूरी तरह से हाइलाइट कर रहा है।

गहनों के नाम पर सबा ने केवल नाजुक डायमंड ड्रॉप ईयररिंग्स पहने हैं, ताकि पूरा ध्यान उनके शानदार गाउन पर ही रहे।



