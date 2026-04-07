Somy Ali के बयान से फिर सुर्खियों में Salman Khan का अतीत, सलमान-संगीता रिश्ते पर किया खुलासा

Mumbai : अमेरिका से भारत आकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस Somy Ali एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अपने और सलमान खान के पुराने रिश्ते को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। साथ ही उन्होंने Sangeeta...

Mumbai : अमेरिका से भारत आकर बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस Somy Ali एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने अपने और सलमान खान के पुराने रिश्ते को लेकर ऐसा खुलासा किया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है। साथ ही उन्होंने Sangeeta Bijlani के साथ Salman के रिश्ते को लेकर भी खुलकर बात की है।

सलमान–संगीता के रिश्ते पर क्या बोलीं सोमी

हाल ही में एक इंटरव्यू में सोमी अली ने बताया कि अतीत में घटी एक घटना के चलते सलमान और संगीता का रिश्ता टूट गया था। उन्होंने बताया कि एक दिन जब वह और सलमान साथ थे, तभी संगीता वहां पहुंच गईं। दोनों को साथ देखकर संगीता ने सलमान के सामने साफ तौर पर फैसला लेने की बात रखी। इसके बाद सलमान ने अपना निर्णय लिया और उसी के बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया।

अपनी गलती को किया स्वीकार

सोमी अली ने माना कि उस समय उन्हें अपने कदमों की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्हें किसी तरह का पछतावा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वह स्थिति को समझने में सक्षम नहीं थीं। हालांकि अब पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें एहसास होता है कि वह एक रिश्ते में दखल दे रही थीं, जो गलत था।

उम्र और समझ की बात भी उठाई

सोमी ने यह भी कहा कि उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी और वह ज्यादा समझदार नहीं थीं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी रिश्ते में केवल महिला को दोष देना सही नहीं है क्योंकि जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है। उन्होंने यह भी बताया कि उस दौर में वह बहुत भावनात्मक और नादान थीं जबकि सलमान उम्र में बड़े थे और उन्हें परिस्थितियों की बेहतर समझ होनी चाहिए थी। इस तरह सोमी अली ने सालों बाद अपने अतीत को लेकर खुलकर बात की और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए रिश्तों की जटिलताओं पर भी अपनी राय रखी।

