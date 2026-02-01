Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | ‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ के पोस्टर्स रिलीज़, गहरी व झकझोर देने वाली होगी कहानी

‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ के पोस्टर्स रिलीज़, गहरी व झकझोर देने वाली होगी कहानी

Edited By Updated: 01 Feb, 2026 12:11 PM

the kerala story 2 teases a darker more disturbing chapter

द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड के साथ वापसी कर रहे हैं एक ऐसा सीक्वल जो पहले चैप्टर से कहीं ज़्यादा अंधेरा, गहराई से झकझोरने वाला और बेचैन कर देने वाला होने का वादा करता है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। विपुल अमृतलाल शाह, भारत के बेहतरीन फिल्मकारों और निर्माताओं में से एक, ने ऐसी फिल्मों के साथ एक मजबूत विरासत बनाई है जो दर्शकों की यादों में आज भी रची-बसी हैं। आंखें और नमस्ते लंदन से लेकर सिंह इज़ किंग, फोर्स, कमांडो: ए वन मैन आर्मी और हॉलिडे: ए सोल्जर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी तक, उनका फिल्मी सफर साहसिक विषयों के चयन और प्रभावशाली कहानी कहने की कला को दर्शाता है। द केरल स्टोरी के साथ शाह ने एक बार फिर अपनी बेखौफ फिल्ममेकिंग को साबित किया, जहां इस फिल्म को एक दुर्लभ ‘ब्लैक स्वान इवेंट’ का दर्जा मिला, दो राष्ट्रीय पुरस्कार जीते और यह अब तक की सबसे प्रभावशाली फिल्मों में से एक बनकर उभरी।

उस विरासत को आगे बढ़ाते हुए, वह अब द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड के साथ वापसी कर रहे हैं एक ऐसा सीक्वल जो पहले चैप्टर से कहीं ज़्यादा अंधेरा, गहराई से झकझोरने वाला और बेचैन कर देने वाला होने का वादा करता है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मकार कमाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने अपने टीज़र के रिलीज़ होते ही ज़बरदस्त चर्चा बटोर ली है, जो एक बार फिर एक कठोर, सिहरन पैदा करने वाली कहानी की ओर इशारा करता है।

फिल्म की रिलीज़ से पहले मेकर्स ने फिल्म की लीड फीमेल कैरेक्टर्स उल्का गुप्ता, ऐश्वर्या ओझा और अदिति भाटिया के कैरेक्टर पोस्टर्स रिलीज़ किए हैं और ये विज़ुअल्स वाकई डराने वाले हैं। हर पोस्टर में एक इंटेंस क्लोज़-अप दिखता है, जहां चेहरे का आधा हिस्सा बुर्के से ढका हुआ है और सिर्फ आंसुओं से भरी एक आंख नज़र आती है, जबकि दूसरा हिस्सा चोटों और बहते आंसुओं के साथ सामने आता है। ये स्ट्रॉन्ग इमेजरी साफ तौर पर उन भयानक हालात की झलक देती है, जिनसे उनके किरदार गुज़रते हैं, और यह साफ कर देती है कि फिल्म की कहानी कम्फर्ट ज़ोन से काफी आगे जाने वाली है। पोस्टर्स शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड तीन हिंदू लड़कियों की परेशान कर देने वाली कहानी दिखाती है, जिनकी ज़िंदगी उस वक्त डर और ट्रॉमा में बदल जाती है जब वे तीन मुस्लिम लड़कों से प्यार करती हैं। ये रिश्ते धीरे-धीरे एक छिपी हुई और सोची-समझी धार्मिक रूपांतरण की साज़िश को सामने लाते हैं।

 

और ये भी पढ़े

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Sunshine Pictures (@sunshinepicturesofficial)

द केरल स्टोरी के ज़बरदस्त असर के बाद, जिसने अपनी बेबाक कहानी से पूरे देश के दर्शकों को झकझोर दिया था, इसका सीक्वल सीमाओं को और आगे ले जाने का वादा करता है, कम्फर्ट से परे, खामोशी से परे और इनकार से परे। कमाख्या नारायण सिंह के निर्देशन में बनी द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड को विपुल अमृतलाल शाह ने प्रोड्यूस किया है, जबकि आशीष ए शाह ने सनशाइन पिक्चर्स के बैनर तले इसे को-प्रोड्यूस किया है। यह फिल्म 27 फरवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!