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पड़ोसी देश में बारिश-बाढ़ का कहरः 77 मौतें व 100 से ज्यादा घायल, हजारों घर और सैंकड़ो एकड़ फसल तबाह

Edited By Updated: 05 Apr, 2026 08:21 PM

77 killed over 100 injured in afghanistan floods

अफगानिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा दी है। 26 मार्च से अब तक 77 लोगों की मौत और 137 घायल हुए हैं। हजारों घर और खेती बर्बाद हो गई। सड़कें बंद हैं और राहत कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिससे हालात और गंभीर बन गए हैं।

International Desk: अफगानिस्तान (Afghanistan) में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 26 मार्च से 4 अप्रैल के बीच देश के कई प्रांतों में आई बाढ़ से कम से कम 77 लोगों की मौत हो गई है और 137 लोग घायल हुए हैं। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ के कारण हजारों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। करीब 3,400 घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि सैकड़ों घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इसके अलावा हजारों एकड़ कृषि भूमि भी नष्ट हो गई है, जिससे किसानों को बड़ा झटका लगा है।

 

अधिकारियों ने बताया कि चार लोग अभी भी लापता हैं और कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। सड़कों के टूटने और रास्ते बंद होने के कारण राहत और बचाव कार्य में काफी दिक्कत आ रही है, खासकर दूरदराज के इलाकों में। Zabihullah Mujahid ने बताया कि इस आपदा में 3,000 से ज्यादा ‘जरीब’ खेती की जमीन बर्बाद हो गई है और 1,000 से अधिक पशुधन की मौत हो गई है, जिससे ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है।

 

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अफगानिस्तान में यह कोई नई समस्या नहीं है। हर साल बारिश के मौसम में इस तरह की बाढ़ आती है और भारी नुकसान करती है। साल 2024 में भी ऐसी ही बाढ़ में सैकड़ों लोगों की जान गई थी और बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी। इससे पहले जनवरी में भी भारी बर्फबारी और बारिश के कारण 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई घरों को नुकसान पहुंचा था।

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