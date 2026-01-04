ISIS के ठिकानों पर ब्रिटेन-फ्रांस का बड़ा हवाई हमला, पलमायरा के पास पहाड़ों में आतंकियों का अंडरग्राउंड अड्डा किया तबाह

ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ एक बड़ा संयुक्त एयर स्ट्राइक ऑपरेशन किया है। यह हमला सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा से कुछ मील उत्तर में स्थित पहाड़ी इलाके में किया गया, जहां ISIS का एक गुप्त अंडरग्राउंड ठिकाना मौजूद...

इंटरनेशनल डेस्कः ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर सीरिया में आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ एक बड़ा संयुक्त एयर स्ट्राइक ऑपरेशन किया है। यह हमला सीरिया के ऐतिहासिक शहर पलमायरा से कुछ मील उत्तर में स्थित पहाड़ी इलाके में किया गया, जहां ISIS का एक गुप्त अंडरग्राउंड ठिकाना मौजूद था। इस संयुक्त अभियान में ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स (RAF) और फ्रांस की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया।

RAF के टाइफून FGR4 लड़ाकू विमानों ने किया हमला

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के अनुसार, RAF के टाइफून FGR4 फाइटर जेट्स और फ्रांस के लड़ाकू विमानों ने मिलकर इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इन विमानों को हवा में ही ईंधन देने के लिए वॉयेजर एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग टैंकर का इस्तेमाल किया गया। हमले में अत्याधुनिक Paveway IV गाइडेड बम इस्तेमाल किए गए, जिनका निशाना उन सुरंगों और भूमिगत रास्तों पर था, जो आतंकियों के अड्डे तक जाते थे। इससे अंडरग्राउंड संरचना को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया।

हथियार और विस्फोटक जमा करने का ठिकाना था यह अड्डा

खुफिया एजेंसियों की गहन जांच में यह सामने आया था कि यह अंडरग्राउंड ठिकाना हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक सामग्री जमा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। राहत की बात यह रही कि यह इलाका पूरी तरह सुनसान था और आसपास कोई नागरिक आबादी नहीं थी। शुरुआती आकलन में बताया गया है कि लक्ष्य पूरी तरह तबाह हो गया और किसी भी नागरिक के हताहत होने की सूचना नहीं है। सभी ब्रिटिश और फ्रांसीसी लड़ाकू विमान सुरक्षित अपने बेस पर लौट आए।



ISIS की हार के बाद भी RAF की लगातार निगरानी

हालांकि मार्च 2019 में सीरिया के बाघूज फवकानी इलाके में ISIS को सैन्य रूप से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद RAF लगातार सीरिया के ऊपर निगरानी और गश्त करता रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि ISIS दोबारा संगठित न हो और क्षेत्र में फिर से आतंकी गतिविधियां शुरू न कर सके।



ब्रिटेन के रक्षा मंत्री का बयान

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने इस एयर स्ट्राइक पर बयान देते हुए कहा कि यह कार्रवाई दिखाती है कि “ब्रिटेन अपने सहयोगी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ISIS जैसी खतरनाक और हिंसक विचारधाराओं को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।” उन्होंने इस ऑपरेशन में शामिल ब्रिटिश सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता, साहस और अनुशासन की भी सराहना की।

त्योहारों के दौरान भी तैनात रहे ब्रिटिश सैनिक

ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान भी हजारों ब्रिटिश सैनिक दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में तैनात रहे। यह ऑपरेशन इस बात का संकेत है कि ब्रिटिश सेना साल भर किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है, चाहे वह देश की सुरक्षा हो या अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना।