US में चीन के खतरनाक प्लान का खुला राज ! ट्रंप ने कसा शिकंजा, किया बड़ा ऐलान

Washington: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने “अमेरिका फर्स्ट” एजेंडे के तहत चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे हैं। ट्रंप प्रशासन ने घोषणा की है कि वह एक फेडरल स्तर पर कानून लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे चीन को अमेरिका में खेती की जमीन (Farmland) खरीदने से पूरी तरह रोका जा सकेगा। ट्रंप की कृषि मंत्री ब्रुक रोलिंस (USDA Secretary Brooke Rollins) ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यह कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी कंपनियों और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (CCP) ने पिछले कुछ वर्षों में अमेरिकी जमीन, खासकर खेती योग्य जमीन, बड़े पैमाने पर खरीदी है।



सैन्य ठिकानों के पास खरीदी गई जमीन

चिंता की बात यह है कि चीन द्वारा खरीदी गई कई जमीनें अमेरिका के सैन्य ठिकानों (Military Bases) के पास स्थित हैं। इससे देश की सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां पहले ही चेतावनी दे चुकी हैं कि चीन इस जमीन का इस्तेमाल जासूसी या निगरानी के लिए कर सकता है।

