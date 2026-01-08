अफगानिस्तान में सोने के लिए खून-खराबा, हिंसक झड़प में 4 लोगों की मौत (Video)

उत्तरी अफगानिस्तान के तखर प्रांत में सोना खनन को लेकर स्थानीय लोगों और खनन कंपनी के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में चार लोगों की मौत और पांच घायल हुए। हालात काबू में हैं, कंपनी का काम निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई है।

International Desk: उत्तरी अफगानिस्तान में स्थानीय निवासियों और सोना खनन कंपनी के संचालकों के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन काने ने बताया कि मंगलवार को तखर प्रांत के ‘चाह अब' जिले में हिंसा में तीन स्थानीय निवासी और कंपनी का एक कर्मचारी मारा गया। उन्होंने यह नहीं बताया कि झड़प किस वजह से हुई या कंपनी का मालिक कौन है। काने की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि इस मामले में कंपनी के एक सुरक्षा कर्मचारी और एक सथानीय निवासी को गिरफ्तार किया गया है।

🇦🇫 Major Attack on Chinese Mining Firm in Afghanistan!



Armed groups killed five Chinese nationals & abducted several others from Dayulong Zeren Mining Co. in Chah-Ab, Takhar



The company’s processing unit & equipment destroyed

Severe blow to #China’s mining push in #Afghanistan. pic.twitter.com/haye1taGtH

उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने तुरंत व्यवस्था बहाल की और तखर के उप राज्यपाल ने भी स्थिति का जायजा लेने के लिए जिले का दौरा किया। कंपनी का कामकाज निलंबित कर दिया गया है। प्रांतीय प्रवक्ता अकबर हकानी ने कहा कि अधिकारियों ने भी घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जांच की जा रही है। अफगानिस्तान की सत्तारूढ़ तालिबान सरकार ने 2023 में कहा था कि उसने 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश वाले सात खनन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से सबसे बड़ा सौदा है। अफगानिस्तान कोयला, तांबा, लौह अयस्क, जस्ता, सोना और चांदी जैसी धातुओं के अलावा खनिजों से भी समृद्ध है।