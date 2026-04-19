हॉर्मुज़ में ईरान का ‘खतरनाक स्मार्ट' दाव, ‘मच्छर फ्लीट’ से अमेरिकी नौसेना की नाक में किया दम

ईरान ने होर्मुज में “मच्छर नाव” रणनीति अपनाई है। छोटी, तेज नावें, ड्रोन और मिसाइलों के जरिए United States को चुनौती दी जा रही है। यह असममित युद्ध वैश्विक शिपिंग और तेल सप्लाई के लिए बड़ा खतरा बन गया है।

International Desk: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान (Iran) ने होर्मुज (Strait of Hormuz) में एक खास तरह की समुद्री रणनीति अपनाई है, जिसे “मच्छर फ्लीट” कहा जाता है। यह रणनीति ईरान की इस्लामी क्रांतिकारी गार्ड कोर (Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) नौसेना द्वारा इस्तेमाल की जा रही है, जो पारंपरिक नौसेना से अलग काम करती है। इस “मच्छर फ्लीट” में बड़ी युद्धपोतों की बजाय छोटी, बेहद तेज और फुर्तीली नावें शामिल होती हैं। ये नावें अचानक हमला करती हैं और तुरंत गायब हो जाती हैं, इसलिए इन्हें पकड़ना या रोकना मुश्किल होता है। कुछ नावों की रफ्तार 100 knots (करीब 180–185 किमी/घंटा) तक बताई जाती है, जिससे ये बड़े जहाजों के लिए गंभीर खतरा बन जाती हैं।

ईरान इन नावों के साथ ड्रोन और मिसाइलों का भी इस्तेमाल कर रहा है। ये हमले कभी समुद्र से, तो कभी तट पर छिपे ठिकानों से किए जाते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इस तरह की रणनीति से अब तक कई व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। खासकर छोटे-छोटे समूहों में एक साथ हमला (swarm attack) करना इसकी सबसे खतरनाक रणनीति मानी जाती है। हाल के समय में United States और Israel के हमलों में ईरान के कई बड़े युद्धपोत नष्ट हो गए हैं। इसके बावजूद, ईरान की यह छोटी नावों वाली फ्लीट अब भी सक्रिय है और बड़ी चुनौती बनी हुई है। ये नावें अक्सर समुद्र किनारे बने गुप्त ठिकानों और अंडरग्राउंड बेस में छिपाकर रखी जाती हैं, जहां से इन्हें अचानक तैनात किया जा सकता है।

यह रणनीति नई नहीं है। इसकी शुरुआत Iran-Iraq War के दौरान हुई थी, जब ईरान ने समझा कि वह सीधे बड़े देशों की ताकतवर नौसेना से मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बाद उसने “असममित युद्ध” (asymmetric warfare) की रणनीति अपनाई, जिसमें कम संसाधनों से बड़े दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जाता है।Strait of Hormuz दुनिया का बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। ऐसे में यहां किसी भी तरह का हमला या बाधा सीधे तौर पर दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकता है।

हालांकि United States की नौसेना तकनीकी रूप से बहुत मजबूत है, लेकिन इतनी छोटी और तेज नावों को ट्रैक करना आसान नहीं होता। अगर बड़ी संख्या में ये नावें एक साथ हमला करें, तो यह बड़े युद्धपोतों के लिए भी गंभीर चुनौती बन सकती हैं। कुल मिलाकर, ईरान की “मच्छर फ्लीट” रणनीति यह दिखाती है कि आधुनिक युद्ध में सिर्फ बड़े हथियार ही नहीं, बल्कि स्मार्ट और तेज रणनीति भी बहुत प्रभावी हो सकती है। यही कारण है कि हॉर्मुज़ में बढ़ता यह खतरा अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है।