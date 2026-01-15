America–Iran War Alert : अमेरिका के पास हैं ये 4 बड़े हथियार, पलों में ढेर हो सकता है ईरान

अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव 2026 में बड़े सैन्य टकराव की आशंका पैदा कर रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक, अमेरिका और इजरायल ईरान के खिलाफ स्टील्थ बॉम्बर, टॉमहॉक मिसाइल, साइबर वॉर और एआई-आधारित एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह संभावित...

इंटरनेशनल डेस्क : रूस-यूक्रेन युद्ध अभी पूरी तरह थमा भी नहीं है कि पश्चिम एशिया में एक नए बड़े सैन्य टकराव की आशंका गहराने लगी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, इजरायल की आक्रामक रणनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा हालात संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक, यदि अमेरिका वर्ष 2026 में ईरान के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन को मंजूरी देता है, तो यह अब तक का सबसे हाई-टेक और मल्टी-डोमेन सैन्य अभियान हो सकता है।

जून 2025 में हुए कथित ‘ऑपरेशन मिडनाइट हैमर’ ने पहली बार इस ओर इशारा किया था कि अमेरिका अब ईरान के खिलाफ सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि सीमित लेकिन निर्णायक सैन्य विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। उस ऑपरेशन में अमेरिका ने अपने सबसे शक्तिशाली नॉन-न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर वैश्विक रणनीतिक हलकों को चौंका दिया था। ईरान को मिटाना हो तो अमेरिका अपने 4 बड़े हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकता है। कौन हैं वो हथिया और क्यों है खास... आइए जानें-

1. B-2 स्पिरिट: रणनीतिक हमले की रीढ़

अमेरिकी वायुसेना का B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर किसी भी संभावित हमले का मुख्य आधार माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जून 2025 में इन विमानों ने अमेरिका के मिसौरी एयरबेस से नॉन-स्टॉप उड़ान भरते हुए ईरान के अंदर गहरे भूमिगत ठिकानों को निशाना बनाया था। B-2 बॉम्बर्स से दागा गया GBU-57A/B मैसिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (MOP) करीब 30 हजार पाउंड वजनी बंकर-बस्टर बम है, जो सैकड़ों फीट नीचे बने कंक्रीट और चट्टानी ठिकानों को भेदने में सक्षम माना जाता है। फोर्दो जैसे ईरानी परमाणु ठिकानों के लिए इसे सबसे प्रभावी हथियारों में गिना जाता है। संभावित 2026 ऑपरेशन में B-2 के साथ F-35 लाइटनिंग-II और F-22 रैप्टर जैसे स्टील्थ फाइटर जेट्स की तैनाती भी की जा सकती है, जिनका काम ईरान की रूस-निर्मित एयर डिफेंस प्रणालियों को निष्क्रिय करना होगा।





2. समुद्र से वार: टॉमहॉक मिसाइलें

समुद्री मोर्चे पर अमेरिकी नौसेना की सबसे भरोसेमंद ताकत है Tomahawk Land Attack Missile (TLAM)। ये मिसाइलें गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियों और वर्जीनिया क्लास सबमरीन से सैकड़ों किलोमीटर दूर से दागी जा सकती हैं। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली ये मिसाइलें ईरान के कमांड सेंटर्स, मिसाइल फैक्ट्रियों और सैन्य ठिकानों को सटीक निशाना बना सकती हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, 2026 में अमेरिका ब्लॉक-V टॉमहॉक का इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें उड़ान के दौरान लक्ष्य बदलने और बेहतर एंटी-शिप क्षमता मौजूद है।





3. साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर

संभावित सैन्य कार्रवाई सिर्फ बम और मिसाइलों तक सीमित नहीं होगी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की रणनीति में साइबर वॉर और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसका मकसद ईरान की एयर डिफेंस नेटवर्क, ड्रोन कमांड सिस्टम और सैन्य संचार व्यवस्था को शुरुआती चरण में ही पंगु बनाना होगा। साइबर हमलों के जरिए रडार सिस्टम को ‘ब्लाइंड’ कर पारंपरिक हमलों का रास्ता आसान किया जा सकता है।





4. AI-आधारित एयर डिफेंस और मिसाइल शील्ड

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से अमेरिका पहले ही इजरायल और कतर में पैट्रियट और THAAD मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर चुका है। कतर के अल-उदीद एयरबेस में स्थापित एक नया AI-आधारित एयर डिफेंस कोऑर्डिनेशन सेंटर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर उन्हें हवा में ही इंटरसेप्ट करने में सक्षम माना जाता है। इसके अलावा, AGM-158 JASSM-ER जैसी स्टैंड-ऑफ मिसाइलें अमेरिकी विमानों को ईरानी एयर डिफेंस की सीमा से बाहर रहते हुए सटीक हमले करने की सुविधा देती हैं।





क्या बदल जाएगी मध्य-पूर्व की तस्वीर?

सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि यदि 2026 में अमेरिका ईरान के खिलाफ किसी बड़े ऑपरेशन की शुरुआत करता है, तो यह पारंपरिक युद्ध से कहीं आगे होगा। यह अभियान स्टील्थ टेक्नोलॉजी, साइबर वॉर, AI-आधारित डिफेंस और सटीक लंबी दूरी के हथियारों का संयुक्त प्रदर्शन बन सकता है। ऐसी स्थिति में न सिर्फ ईरान-अमेरिका संबंधों पर गहरा असर पड़ेगा, बल्कि पूरी मध्य-पूर्व की सुरक्षा और शक्ति-संतुलन की तस्वीर भी निर्णायक रूप से बदल सकती है।