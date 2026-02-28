ईरान का दुबई पर एक बार फिर मिसाइल हमला, अब इस मशहूर होटल को बनाया निशाना

Edited By Parveen Kumar,Updated: 28 Feb, 2026 10:23 PM
मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर दुबई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की ओर से दुबई पर एक बार फिर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें पाम जुमेराह स्थित एक लग्ज़री होटल को निशाना बनाया गया।
सूत्रों के मुताबिक, दुबई के प्रतिष्ठित पाम जुमेराह द्वीप पर स्थित फेयरमोंट होटल पर कथित तौर पर मिसाइल दागी गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। खबर अपडेट की जा रही है...