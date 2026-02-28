ईरान का दुबई पर एक बार फिर मिसाइल हमला, अब इस मशहूर होटल को बनाया निशाना

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर दुबई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की ओर से दुबई पर एक बार फिर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें पाम जुमेराह स्थित एक लग्ज़री होटल को निशाना बनाया गया।

नेशनल डेस्क : मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच एक बार फिर दुबई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान की ओर से दुबई पर एक बार फिर मिसाइल हमला किया गया, जिसमें पाम जुमेराह स्थित एक लग्ज़री होटल को निशाना बनाया गया।

🚨 Just IN 🚨



An Iranian attack HIT the “Palm Hotel & Resort” in Dubai 🤯 pic.twitter.com/0AtWJzbQrG — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) February 28, 2026

सूत्रों के मुताबिक, दुबई के प्रतिष्ठित पाम जुमेराह द्वीप पर स्थित फेयरमोंट होटल पर कथित तौर पर मिसाइल दागी गई। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू कर दी गई। खबर अपडेट की जा रही है...