गाजा में इजराइली सेना की बड़ी कार्रवाई, 4 किमी लंबी आतंकी सुरंग की तबाह, कई ठिकाने ध्वस्त

इजराइली सेना ने गाजा पट्टी में आतंकवाद विरोधी अभियानों का ब्योरा जारी किया है। IDF ने चार किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग नष्ट की, रॉकेट लॉन्चर और हथियार बरामद किए। सेना ने कहा कि युद्धविराम के तहत तैनाती जारी है और किसी भी खतरे से निपटा जाएगा।

International Desk: इजराइली सेना (IDF) ने बताया है कि बीते एक सप्ताह में गाजा पट्टी में आतंकवाद के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयाँ की गईं। इन अभियानों में IDF की 7वीं बख़्तरबंद ब्रिगेड ने अहम भूमिका निभाई। सेना के अनुसार, दक्षिणी गाजा में लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग को नष्ट किया गया। इस सुरंग में हथियार, सोने के कमरे और अन्य सैन्य ठिकाने पाए गए। यह कार्रवाई विशेष लड़ाकू इंजीनियर इकाई के सहयोग से पूरी की गई।

पिछले सप्ताह हुई मुठभेड़ में छह आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद इलाके की तलाशी में विस्फोटक, कारतूस और बम बनाने से जुड़ा एक निर्देश पुस्तिका भी बरामद की गई। इसके अलावा, सेना ने पांच निष्क्रिय रॉकेट लॉन्चर और कई अन्य हथियार भी खोजे। IDF ने इन सभी ठिकानों को सुरक्षा के लिहाज से नष्ट कर दिया। इजराइली सेना ने कहा कि वह युद्धविराम समझौते के तहत दक्षिणी कमान क्षेत्र में तैनात है और किसी भी तत्काल खतरे को खत्म करने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी।