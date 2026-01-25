Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | गाजा में इजराइली सेना की बड़ी कार्रवाई, 4 किमी लंबी आतंकी सुरंग की तबाह, कई ठिकाने ध्वस्त

गाजा में इजराइली सेना की बड़ी कार्रवाई, 4 किमी लंबी आतंकी सुरंग की तबाह, कई ठिकाने ध्वस्त

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 02:30 PM

israeli military recaps major anti terror achievements in gaza in past week idf

इजराइली सेना ने गाजा पट्टी में आतंकवाद विरोधी अभियानों का ब्योरा जारी किया है। IDF ने चार किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग नष्ट की, रॉकेट लॉन्चर और हथियार बरामद किए। सेना ने कहा कि युद्धविराम के तहत तैनाती जारी है और किसी भी खतरे से निपटा जाएगा।

International Desk: इजराइली सेना (IDF) ने बताया है कि बीते एक सप्ताह में गाजा पट्टी में आतंकवाद के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयाँ की गईं। इन अभियानों में IDF की 7वीं बख़्तरबंद ब्रिगेड ने अहम भूमिका निभाई। सेना के अनुसार, दक्षिणी गाजा में लगभग 4 किलोमीटर लंबी एक भूमिगत सुरंग को नष्ट किया गया। इस सुरंग में हथियार, सोने के कमरे और अन्य सैन्य ठिकाने पाए गए। यह कार्रवाई विशेष लड़ाकू इंजीनियर इकाई के सहयोग से पूरी की गई।

 

पिछले सप्ताह हुई मुठभेड़ में छह आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद इलाके की तलाशी में विस्फोटक, कारतूस और बम बनाने से जुड़ा एक निर्देश पुस्तिका भी बरामद की गई। इसके अलावा, सेना ने पांच निष्क्रिय रॉकेट लॉन्चर और कई अन्य हथियार भी खोजे। IDF ने इन सभी ठिकानों को सुरक्षा के लिहाज से नष्ट कर दिया। इजराइली सेना ने कहा कि वह युद्धविराम समझौते के तहत दक्षिणी कमान क्षेत्र में तैनात है और किसी भी तत्काल खतरे को खत्म करने के लिए आगे भी कार्रवाई जारी रखेगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!