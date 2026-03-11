Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच रोमानिया का बड़ा फैसला, अमेरिका को एयरबेस इस्तेमाल की दी मंजूरी

मिडिल ईस्ट युद्ध के बीच रोमानिया का बड़ा फैसला, अमेरिका को एयरबेस इस्तेमाल की दी मंजूरी

Edited By Updated: 11 Mar, 2026 07:09 PM

romania approves us request to increase its use of air bases

रोमानिया ने अमेरिका को अपने एयरबेस का उपयोग बढ़ाने की अनुमति दे दी है। यह कदम ईरान और मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिकी सैन्य अभियानों के समर्थन के लिए उठाया गया है। इससे नाटो की सैन्य गतिविधियां यूरोप से मध्य पूर्व तक और तेज होने की संभावना है।

International Desk: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के बीच Romania ने एक बड़ा रणनीतिक फैसला लिया है। रोमानिया ने United States को अपने सैन्य एयरबेस के उपयोग को बढ़ाने और अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की अनुमति दे दी है। यह फैसला रोमानिया की सर्वोच्च रक्षा संस्था Supreme Council of National Defence की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति Nicusor Dan ने की, जिसमें मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के प्रभावों पर चर्चा की गई। इस समझौते के तहत अमेरिकी सेना को रोमानिया के एयरबेस का उपयोग करते हुए अस्थायी रूप से सैनिक और सैन्य उपकरण तैनात करने की अनुमति मिलेगी।इन ठिकानों का इस्तेमाल मुख्य रूप से 

 

  • सैन्य विमानों के रीफ्यूलिंग
  • सैटेलाइट संचार सिस्टम
  • निगरानी उपकरण
  • और अन्य रक्षा व्यवस्थाओं के लिए किया जाएगा।

 

रोमानिया NATO का सदस्य है और यह कदम अमेरिका के मिडिल ईस्ट अभियानों के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे यूरोप से मिडिल ईस्ट तक अमेरिकी सैन्य संचालन को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा। मिडिल ईस्ट में United States, Israel और Iran के बीच चल रहे संघर्ष का असर अब यूरोप की सुरक्षा रणनीति पर भी दिखाई देने लगा है। युद्ध के चलते कई नाटो देश अपने सैन्य संसाधनों को सक्रिय कर रहे हैं ताकि क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा संतुलन बनाए रखा जा सके। विश्लेषकों का कहना है कि अगर यह संघर्ष लंबा चलता है, तो यूरोप के सैन्य ठिकाने मिडिल ईस्ट अभियानों के लिए और अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

और ये भी पढ़े

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!