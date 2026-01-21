Main Menu

पाकिस्तान की मंत्री बनी सोशल मीडिया सेंसेशन: मरियम औरंगजेब का बदला रूप देख हैरान यूजर्स, बोले-ये कैसे हो गया !

21 Jan, 2026

marriyum aurangzeb s transformation goes viral

पाकिस्तान की सीनियर मंत्री मरियम औरंगजेब का बदला हुआ लुक सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। जुनैद सफदर की शादी में सामने आई तस्वीरों के बाद फिटनेस, मेकअप और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट को लेकर अटकलें तेज हैं, हालांकि कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

International Desk: पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी PML-N की वरिष्ठ नेता और पंजाब सरकार में सीनियर मंत्री मरियम औरंगजेब इन दिनों अपनी राजनीति से ज़्यादा अपने बदले हुए लुक को लेकर सुर्खियों में हैं। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के नाती जुनैद सफदर की शादी में शामिल होने के दौरान सामने आई उनकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वायरल तस्वीरों में 45 वर्षीय मरियम औरंगजेब पहले की तुलना में काफी स्लिम, शार्प फेस कट और ग्लोइंग स्किन के साथ नज़र आ रही हैं। यूजर्स उनके नए लुक की तुलना हॉलीवुड सितारों तक से कर रहे हैं। कई लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर इतने कम समय में यह ट्रांसफॉर्मेशन कैसे संभव हुआ।

 

Aesthetics and cosmetics changes ...she is Maryam Aurangzeb not Ai generated...... pic.twitter.com/D0yAX94Z1R

— خاکسار 🇺🇸 (@Khaksaarism) January 17, 2026

कॉस्मेटिक सर्जरी को लेकर अटकलें
मरियम औरंगजेब के चेहरे की बनावट में आए इस अचानक बदलाव के बाद सोशल मीडिया पर कॉस्मेटिक सर्जरी या फेशियल एनहांसमेंट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि, मरियम या उनकी पार्टी की ओर से इन दावों पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। कुछ यूजर्स इसे बेहतर फिटनेस, वजन घटाने, मेकअप और लाइटिंग का असर बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग पुराने और नए फोटो की तुलना कर सर्जरी की अटकलें लगा रहे हैं।

Waisay transformation wise Maryam Aurangzeb has become the most beautiful..
Even Maryam Nawaz pales in comparison.. https://t.co/xPyyp5lEhR

— Najia (@njia_B) January 17, 2026

राजनीति में मजबूत पहचान
मरियम औरंगजेब केवल अपने लुक्स के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी आक्रामक राजनीतिक शैली के लिए भी जानी जाती हैं। वह 2013 से PML-N से जुड़ी हैं और इस समय पंजाब सरकार में सूचना, पर्यावरण, वन और वन्यजीव जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल रही हैं।नवाज शरीफ परिवार के प्रति उनकी निष्ठा और मुखर बयानबाज़ी के चलते वह पाकिस्तान की प्रभावशाली महिला नेताओं में गिनी जाती हैं। यही कारण है कि उनके निजी जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बात भी राष्ट्रीय चर्चा बन जाती है।

 

I may look cool magar mujhe andar hi andar maryam Aurangzeb ki transformation ki chinta khayi ja rhi h https://t.co/ndleUrexY5

— ماہین (@maheen__10) January 18, 2026

कहां से शुरू हुई चर्चा
मरियम औरंगजेब के लुक में बदलाव की चर्चा लाहौर में हुई जुनैद सफदर और शंजे अली रोहैल की शादी के दौरान सामने आई तस्वीरों से शुरू हुई। इसके बाद सोशल मीडिया पर तारीफ, सवाल और अटकलों का सिलसिला चल पड़ा।विशेषज्ञों के मुताबिक, कॉस्मेटिक सर्जरी का उद्देश्य केवल सुंदरता और बाहरी रूप को निखारना होता है, जबकि प्लास्टिक सर्जरी आमतौर पर दुर्घटना, बीमारी या जन्मजात दोष के इलाज के लिए की जाती है। मरियम औरंगजेब के मामले में फिलहाल सभी चर्चाएं अटकलों तक सीमित हैं।

