Value of 1 Crore: 10 साल बाद 1 करोड़ की वैल्यू कितनी होगी? असली कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान

नेशनल डेस्क: यह एक कड़वा सच है कि आज का 'करोड़पति' भविष्य का 'लखपति' मात्र रह जाएगा। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो 1 करोड़ रुपये के जादुई आंकड़े को अपनी रिटायरमेंट का अंतिम पड़ाव मान रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। जिस 1 करोड़ रुपये को आप आज "लाइफ सेट" करने वाला अमाउंट मान रहे हैं, भविष्य में उसकी क्रय शक्ति (Purchasing Power) आपको चौंका सकती है।

यहां हम समझेंगे कि कैसे महंगाई का 'साइलेंट किलर' आपके सपनों की तिजोरी में सेंध लगा रहा है और आपको अपनी निवेश रणनीति क्यों बदलनी चाहिए।

1. महंगाई:

महंगाई या Inflation केवल चीजों के दाम बढ़ना नहीं है, बल्कि आपके रखे हुए पैसे की वैल्यू कम होना है। भारत में CPI (Consumer Price Index) के जरिए इसे मापा जाता है। सरल शब्दों में कहें, तो जो सामान आज ₹100 का है, वह 5% की औसत महंगाई दर से कुछ ही सालों में दोगुना हो सकता है। यानी आपका पैसा वहीं खड़ा है, लेकिन दुनिया आगे निकल गई है।

2. 10 साल बाद क्या होगी 1 करोड़ की असलियत?

गणित बहुत सीधा है लेकिन डरावना भी। यदि हम सालाना औसत महंगाई दर 5% से 6% भी मानकर चलें, तो:

10 साल बाद: आज के 1 करोड़ रुपये की वैल्यू घटकर मात्र 60 से 62 लाख रुपये के बराबर रह जाएगी।

कीमतों का उछाल: आज जिस लाइफस्टाइल या घर के लिए आपको 1 करोड़ चाहिए, 10 साल बाद उसी के लिए आपको लगभग 1.63 करोड़ रुपये की जरूरत होगी।

उदाहरण: 10 साल पहले दिल्ली या मुंबई जैसे शहरों में 1 करोड़ में एक आलीशान फ्लैट आ जाता था, आज उसी फ्लैट की कीमत 2 से 3 करोड़ के पार है। फ्लैट वही है, ईंटें वही हैं, बस आपके रुपयों की ताकत कम हो गई है।

3. रिटायरमेंट प्लानिंग में सबसे बड़ी चूक

ज्यादातर लोग 50 की उम्र में यह सोचकर खुश होते हैं कि 60 तक 1 करोड़ जमा हो जाएंगे। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि रिटायरमेंट के समय:

मेडिकल खर्च (Health Inflation): स्वास्थ्य सेवाओं की महंगाई दर सामान्य महंगाई से कहीं ज्यादा (करीब 10-12%) होती है। लाइफस्टाइल: जो सुख-सुविधाएं आज सस्ती हैं, कल वे 'लग्जरी' बन जाएंगी। लंबी उम्र: बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण लोग अब ज्यादा समय तक जीवित रहते हैं, जिसका मतलब है कि आपको ज्यादा समय तक फंड की जरूरत होगी।

4. परंपरागत निवेश: क्या FD आपको अमीर बना रही है?

अक्सर हम बैंक FD या सेविंग अकाउंट को सबसे सुरक्षित मानते हैं। लेकिन क्या यह 'महंगाई' को हरा पा रहे हैं?

अगर FD पर आपको 7% ब्याज मिल रहा है और महंगाई 6% है, तो आपका वास्तविक मुनाफा मात्र 1% है।

टैक्स काटने के बाद कई बार यह मुनाफा 'जीरो' या 'नेगेटिव' भी हो जाता है। यानी आपका पैसा बैंक में बढ़ नहीं रहा, बल्कि धीरे-धीरे दम तोड़ रहा है।

5. कैसे जीतें महंगाई की इस जंग को?

अगर आपको भविष्य में अपनी जीवनशैली से समझौता नहीं करना है, तो आपको 'Wealth Creation' पर ध्यान देना होगा न कि सिर्फ 'Saving' पर।