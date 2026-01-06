जापान में तेज भूकंप से तबाहीः बुरी तरह कांपने लगी इमरातें ! घरों की छतें-सड़कें टूटीं, कई लोग घायल (Videos)

जापान के पश्चिमी हिस्से में शिमाने प्रांत में मंगलवार सुबह 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। भूकंप के बाद दो शक्तिशाली आफ्टरशॉक भी महसूस किए गए। घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है।

International Desk: जापान के पश्चिमी हिस्से में मंगलवार सुबह एक तेज भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (JMA) के अनुसार, शिमाने प्रांत में सुबह 10:18 बजे (स्थानीय समय) आए इस भूकंप की तीव्रता 6.4 मापी गई, जबकि इसका केंद्र जमीन से लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में था।भूकंप का असर शिमाने और पड़ोसी तोत्तोरी प्रांत में सबसे ज्यादा देखा गया, जहां जापान के सात-स्तरीय भूकंप पैमाने पर इसकी तीव्रता ऊपरी स्तर 5 तक दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र 35.3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 133.2 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित था।

An earthquake with a preliminary magnitude of 6.2 hit the western Chugoku region of Japan, followed by a series of sizeable aftershocks, the Japan Meteorological Agency said https://t.co/Rf94Uvpd7q pic.twitter.com/mc1FdCDwBC — Reuters (@Reuters) January 6, 2026

मुख्य झटके के बाद दो शक्तिशाली आफ्टरशॉक भी महसूस किए गए। पहला आफ्टरशॉक 10:28 बजे (5.1 तीव्रता) और दूसरा 10:37 बजे (5.4 तीव्रता) पर दर्ज किया गया। लगातार झटकों के कारण लोगों में भय का माहौल बना रहा।मात्सुए शहर (शिमाने प्रांत) में गिरने और अन्य दुर्घटनाओं के कारण चार लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन के अनुसार, कई घरों की छतों को नुकसान पहुंचा है।

Yaponiyada 16 dəqiqə ərzində dörd zəlzələ baş verdi pic.twitter.com/uDk5DHV7Lo — Ictimai TV (@TvIctimai) January 6, 2026

पड़ोसी तोत्तोरी प्रांत के साकाइमिनातो शहर में सड़कों में दरारें पड़ने की खबरें सामने आई हैं। वहीं, भूकंप के केंद्र के दक्षिण में स्थित हिरोशिमा प्रांत के फुकुयामा शहर में भी दो लोग घायल हुए हैं। JMA ने बताया कि पश्चिमी तोत्तोरी में लॉन्ग-पीरियड ग्राउंड मोशन अधिकतम स्तर 4 तक दर्ज किया गया। इस प्रकार की धीमी लेकिन लंबे समय तक चलने वाली भूकंपीय तरंगें ऊंची इमारतों को हिलाने में सक्षम होती हैं, जिससे ऊपरी मंजिलों पर रहने वाले लोगों को विशेष खतरा होता है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आफ्टरशॉक्स की आशंका को देखते हुए सुरक्षा निर्देशों