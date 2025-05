तूफान के बीच हवा में झूलने लगा विमान! रोने-बिलखते यात्री पढ़ने लगे कुरान की आयतें (Video)

Islamabad: पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शनिवार शाम आए भीषण तूफान और भारी बारिश ने न केवल जमीनी तबाही मचाई, बल्कि आसमान में उड़ते एक विमान के यात्रियों को भी दहशत में डाल दिया। कराची से लाहौर आ रही एक निजी विमानन कंपनी की उड़ान FL-842 खराब मौसम के कारण **लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी जिससे यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।विमान जब लाहौर के आसमान में तेज़ हवा और बिजली की गर्जन के बीच झूलने लगा, तो घबराए यात्रियों ने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दीं। कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें यात्री प्रार्थना करते और रोते हुए दिख रहे हैं।

Imagine the condition of passengers facing severe turbulence and then hearing Allah O Akbar and Kalma on top of that..😭pic.twitter.com/JQxy9X8App