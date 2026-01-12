मायके गई थी पत्नी, फिर 10 महीने के मासूम को लेकर कमरा कर लिया बंद, कई बार दी आवाज लेकिन अंदर का नज़ारा देख...

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 12 Jan, 2026 03:56 PM

नेशनल डेस्क। हैदराबाद से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आई है जहां पति के साथ चल रहे विवादों से तंग आकर एक महिला ने अपने मासूम बच्चे के साथ अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। इस घटना ने न केवल दो परिवारों को तबाह कर दिया बल्कि एक मासूम की जान भी ले ली।

क्या है पूरा मामला?

मृतका की पहचान 27 वर्षीय सुषमा के रूप में हुई है। सुषमा की शादी चार साल पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) यशवंत रेड्डी से हुई थी। उनका 10 महीने का एक बेटा था जिसका नाम यशवर्धन रेड्डी था। परिजनों के अनुसार पिछले कुछ समय से पति-पत्नी के बीच अक्सर मनमुटाव और झगड़े हो रहे थे।

मायके में उठाया कदम

सुषमा एक पारिवारिक कार्यक्रम की खरीदारी के लिए अपनी मां ललिता के घर गई हुई थीं। रात करीब 9:30 बजे जब उनके पति यशवंत उन्हें लेने वहां पहुंचे तो सुषमा ने खुद को बेटे के साथ कमरे में बंद कर लिया था।

दरवाजा तोड़ते ही सामने आया खौफनाक मंजर

यशवंत ने जब कई बार आवाज दी और दरवाजा नहीं खुला तो उन्होंने शक होने पर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सुषमा और उनका 10 महीने का बेटा दोनों बेहोश पड़े थे। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सुषमा ने पहले अपने मासूम बेटे को जहर दिया और फिर खुद भी जहरीला पदार्थ खा लिया। दोनों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

सदमे में मां ने भी किया जान देने का प्रयास

बेटी और नाती की मौत की खबर सुनते ही सुषमा की मां ललिता गहरे सदमे में चली गईं। उन्होंने भी मौके पर ही आत्महत्या करने की कोशिश की। परिजनों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जहां फिलहाल उनका इलाज चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

पुलिस की जांच और कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है, शुरूआती जांच में घटना की मुख्य वजह दांपत्य कलह (Domestic Disputes) मानी जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है ताकि मौत की सटीक वजह और जहर के प्रकार का पता चल सके। पुलिस यशवंत रेड्डी और सुषमा के अन्य रिश्तेदारों के बयान दर्ज कर रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके।