पोस्ट ऑफिस या बैंक, कहां है आपकी मेहनत की कमाई अधिक सुरक्षित?

निवेश के समय सुरक्षा आम निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता होती है। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं को भारत सरकार की संप्रभु गारंटी प्राप्त होती है, जिससे पूरी राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है। वहीं, बैंक डिपॉजिट DICGC बीमा के तहत केवल 5 लाख रुपये तक सुरक्षित होते...

नेशनल डेस्कः महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता के दौर में आम निवेशक के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि उसकी मेहनत की कमाई कहां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जब निवेश की बात आती है, तो पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों ही भरोसेमंद विकल्प माने जाते हैं, लेकिन इनकी सुरक्षा व्यवस्था और गारंटी का आधार अलग-अलग है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि पोस्ट ऑफिस की योजनाएं ज्यादा सुरक्षित हैं या बैंक में जमा पैसा, और किस विकल्प में जोखिम सबसे कम है।

पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में पैसा सबसे सुरक्षित

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं जैसे PPF (Public Provident Fund), NSC (National Savings Certificate), और MIS (Monthly Income Scheme) को ‘सॉवरेन गारंटी’ (Sovereign Guarantee) प्राप्त है। इसका मतलब है कि इन योजनाओं की सुरक्षा का स्तर 100% होता है, क्योंकि सरकार स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेती है। आपके निवेश की पूरी रकम—मूलधन और ब्याज—की गारंटी सीधे भारत सरकार द्वारा दी जाती है। इसके दिवालिया होने का कोई खतरा नहीं है क्योंकि पोस्ट ऑफिस सरकार के अधीन कार्य करता है। यहां सुरक्षा की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी यदि आपने 10 लाख रुपये जमा किए हैं या 50 लाख रुपये, तो पूरा पैसा सरकारी सुरक्षा के तहत कवर होता है।

बैंक डिपॉजिट की सुरक्षा

बैंक में जमा पैसा DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) के तहत सुरक्षित होता है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की एक संस्था है। इसका सुरक्षा स्तर भी उच्च है, खासकर सरकारी बैंकों में। हालांकि, इसकी सुरक्षा एक कानूनी सीमा के साथ होती है। बैंक डिपॉजिट पर बीमा कवर उपलब्ध होता है, लेकिन बैंक में आपका केवल 5 लाख रुपये तक का डिपॉजिट (मूलधन और ब्याज मिलाकर) पूरी तरह से सुरक्षित और इंश्योर्ड है।

अगर बैंक दिवालिया हो जाता है या बंद हो जाता है, तो सरकार/DICGC आपको अधिकतम 5 लाख रुपये तक की सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, चाहे आपके खाते में 20 लाख रुपये क्यों न हों।

आपके लिए क्या बेहतर है?

यदि सुरक्षा आपकी प्राथमिकता है, तो पोस्ट ऑफिस बचत योजनाएं पहले स्थान पर हैं। यह विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और उन लोगों के लिए उपयुक्त है, जो अपनी जीवनभर की कमाई एक सुरक्षित जगह पर रखना चाहते हैं।

अगर आपके पास बड़ी राशि है, तो इसे एक ही बैंक में जमा करने के बजाय अलग-अलग बैंकों में 5-5 लाख रुपये के टुकड़ों में जमा करें, ताकि आपका पूरा पैसा DICGC के बीमा कवर में आ सके।

सुरक्षा में कौन अधिक भरोसेमंद?

सुरक्षा के लिहाज से सरकारी बैंक जैसे SBI (State Bank of India), PNB (Punjab National Bank) को निजी बैंकों की तुलना में अधिक भरोसेमंद माना जाता है। इसका कारण यह है कि इनमें सरकार की हिस्सेदारी होती है, जिससे इन बैंकों की स्थिरता और सुरक्षा की संभावना अधिक होती है।