पाकिस्तान-अमेरिका की दोस्ती जंग के मैदान में भी! पब्बी में शुरूकिया ‘इंस्पायर्ड गैम्बिट-2026’

International Desk: पाकिस्तान और अमेरिका ने पंजाब के खारियां जिले के पब्बी शहर में आतंकवाद रोधी सैन्य अभ्यास शुरू किया है। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा ने इसकी जानकारी दी। इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने एक बयान जारी कर कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका का 13वां द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास, ‘इंस्पायर्ड गैम्बिट-2026', शुक्रवार को शुरू हुआ।

ISPR said that the 13th Pakistan–US Joint Counter-Terrorism Exercise Inspired Gambit-2026 has commenced at NCTC Pabbi. The two-week drill focuses on CT operations, interoperability, and urban warfare marksmanship. pic.twitter.com/cuTYfYQTTG — Mudassir Khattak (@Mr_khattak2004) January 10, 2026

यह अभ्यास ‘नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर' (एनसीटीसी) में किया जा रहा है। एनसीटीसी पाकिस्तान के लिए चीन और अमेरिका जैसे अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यासों के लिए एक प्रमुख सुविधा केंद्र के रूप में काम करता है। आईएसपीआर ने कहा कि यह दो हफ्ते लंबा अभ्यास आतंकवाद रोधी क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान और अमेरिका की सेनाओं की सैन्य टुकड़ियां शामिल हैं। इसने कहा कि इस अभ्यास का मकसद आतंकवाद रोधी अनुभवों को साझा करके आपसी समझ और समन्वय को बढ़ाना है।