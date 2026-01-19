Main Menu

सीमा-पार आतंकवाद पर भारत के साथ पोलैंड, टैरिफ पर भी मिलाए सुर

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 02:28 PM

polish deputy pm backs india s call to counter cross border terrorism

पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने भारत की सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ नीति का समर्थन किया। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात में उन्होंने आतंकवादी हमलों, चुनिंदा टैरिफ और भारत-यूरोप सहयोग पर साझा चिंता...

International Desk: पोलैंड के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की ने सोमवार को भारत की सीमा-पार आतंकवाद के खिलाफ नीति का खुलकर समर्थन किया। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस. जयशंकर से मुलाकात के दौरान सिकोर्स्की ने कहा कि पोलैंड हाल ही में आतंकवादी गतिविधियों का शिकार रहा है, जब एक चलती ट्रेन के नीचे रेलवे लाइन उड़ाने की कोशिश की गई।

 

उन्होंने कहा कि आतंकियों की नाकामी के कारण कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि सीमा-पार आतंकवाद एक गंभीर वैश्विक चुनौती है। सिकोर्स्की ने जयशंकर की इस बात से भी सहमति जताई कि चुनिंदा देशों को निशाना बनाकर लगाए जा रहे टैरिफ अंतरराष्ट्रीय व्यापार में असंतुलन और वैश्विक अस्थिरता पैदा कर सकते हैं।

 

जयशंकर ने जवाब में कहा कि चुनिंदा टैरिफ ही नहीं, बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी भेदभावपूर्ण रवैये देखने को मिलते हैं, जिन पर चर्चा आवश्यक है। दोनों नेताओं ने साझा ऐतिहासिक अनुभवों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत और पोलैंड अपने-अपने क्षेत्रों में उभरती शक्तियां हैं और नई संभावनाओं पर मिलकर काम कर सकते हैं।सिकोर्स्की ने यूरोप में भारत की सक्रिय भूमिका की सराहना की और कहा कि भारत द्वारा विभिन्न यूरोपीय देशों में दूतावास खोलना, यूरोपीय संघ के साथ मजबूत संबंधों की गंभीरता को दर्शाता है।

