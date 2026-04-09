Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | VIDEO में देखें फिल्मी स्टाईल में हाईवे पर पुलिस-चोर का हाईवोल्टेज सीन, आरोपी ने कार के अंदर खुद को मारी गोली

VIDEO में देखें फिल्मी स्टाईल में हाईवे पर पुलिस-चोर का हाईवोल्टेज सीन, आरोपी ने कार के अंदर खुद को मारी गोली

Edited By Updated: 09 Apr, 2026 12:52 PM

pursuit crash california car chase us news police chase road accident news

दक्षिणी कैलिफोर्निया के इनलैंड एम्पायर इलाके में बुधवार दोपहर एक फिल्मी अंदाज में शुरू हुई पुलिस लुका-छिपी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। ग्रैंड थेफ्ट (बड़ी चोरी) के एक आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए लगभग एक घंटे तक सड़कों पर कार दौड़ाई और अंत में एक दीवार...

California Car Chase: दक्षिणी कैलिफोर्निया के इनलैंड एम्पायर इलाके में बुधवार दोपहर एक फिल्मी अंदाज में शुरू हुई पुलिस लुका-छिपी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। ग्रैंड थेफ्ट (बड़ी चोरी) के एक आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए लगभग एक घंटे तक सड़कों पर कार दौड़ाई और अंत में एक दीवार से टकराने के बाद खुद को गोली मार ली।

चोरी के शक से शुरू हुआ पीछा
घटना दोपहर लगभग 2:00 बजे शुरू हुई जब रिवरसाइड काउंटी शेरिफ विभाग के डिप्टी अधिकारियों ने 'पैच रेंच रोड' के पास एक संदिग्ध कैडिलैक कार देखी। यह व्यक्ति चोरी के मामले में वांछित था। जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो उसने रुकने के बजाय कार की रफ्तार बढ़ा दी।

PunjabKesari

फ्री-वे पर हाई-स्पीड ड्रामा
आरोपी ने अपनी कार 10 और 15 नंबर के फ्री-वे पर दौड़ानी शुरू कर दी। पीछा करने के दौरान पुलिस को खबर मिली कि संदिग्ध के पास हथियार (हैंडगन) भी है। करीब एक घंटे तक चले इस ड्रामे के दौरान जुरुपा वैली हाई स्कूल के पास एक मोड़ पर पुलिस ने उसे घेर लिया। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

ग्रैपलर डिवाइस और भयानक टक्कर
काफी देर तक चले गतिरोध (स्टैंडऑफ) के बाद, आरोपी ने दोबारा भागने की कोशिश की और पुलिस की 'स्पाइक स्ट्रिप' (कीलों की पट्टी) के ऊपर से कार निकाल दी। पुलिस ने कार रोकने के लिए 'ग्रैपलर' (टायर फंसाने वाला उपकरण) का इस्तेमाल किया, लेकिन वह कार में नहीं फंसा। इसी आपाधापी में आरोपी ने नियंत्रण खो दिया और कार सड़क किनारे एक घर की कंक्रीट की दीवार से जा टकराई। दीवार के पीछे मौजूद एक शख्स ने भागकर अपनी जान बचाई। उसने बताया, "कार इतनी तेज थी कि मुझे लगा आज मैं नहीं बचूँगा। धमाके की आवाज के साथ चारों तरफ मलबा उड़ रहा था।"

तीन घंटे का सस्पेंस और मौत
टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने दो बख्तरबंद गाड़ियों से उसे घेर लिया। ड्रोन की मदद से कार के अंदर देखा गया। पुलिस के बार-बार सरेंडर करने के आदेश के बावजूद आरोपी बाहर नहीं निकला।

PunjabKesari

शाम करीब 5:00 बजे पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और कार का पिछला शीशा तोड़ दिया। जब 5:45 बजे अधिकारी कार के पास पहुँचे और दरवाजा खोला, तो आरोपी मृत पाया गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि उसने खुद को गोली मार ली थी।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!