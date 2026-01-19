Main Menu

Spain Train Accident: दो हाई-स्पीड ट्रेनों की भीषण टक्कर, 21 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल

दक्षिणी स्पेन में एक दर्दनाक रेल हादसा सामने आया है, जिसमें कम से कम 21 लोगों की जान चली गई है और बड़ी संख्या में यात्री घायल हुए हैं। यह दुर्घटना कॉर्डोबा प्रांत के अडामुज इलाके के पास हुई।

मिली जानकारी के अनुसार हादसा उस समय हुआ जब एक हाई-स्पीड ट्रेन अचानक पटरी से उतर गई। पटरी से उतरने के बाद ट्रेन सामने से आ रही दूसरी ट्रेन के ट्रैक पर पहुंच गई और दोनों ट्रेनों की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पहली ट्रेन का एक डिब्बा पूरी तरह पलट गया।

पुलिस अधिकारियों ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स को बताया कि इस दुर्घटना में कम से कम 21 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं सरकारी प्रसारक टेलीविजन एस्पान्योला के अनुसार इस हादसे में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों में से करीब 25 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मैड्रिड से हुएल्वा जा रही ट्रेन का ड्राइवर भी इस हादसे में मारे गए लोगों में शामिल है।

हादसे के वक्त ट्रेनों में मौजूद यात्रियों ने बताया कि टक्कर का झटका किसी तेज भूकंप जैसा महसूस हुआ। डिब्बों के अंदर अफरा-तफरी मच गई थी और कई यात्रियों को बाहर निकलने के लिए इमरजेंसी हथौड़ों से खिड़कियां तोड़नी पड़ीं।

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, दोनों ट्रेनों में मिलाकर करीब 400 यात्री सवार थे। इस गंभीर दुर्घटना पर स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने गहरा दुख जताया है और कहा है कि सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।

मैड्रिड क्षेत्र की अध्यक्ष इसाबेल डियाज़ आयुसो ने भी एंडालूसिया प्रशासन को हर संभव मदद देने की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर मैड्रिड के अस्पताल घायलों के इलाज के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सुरक्षा और जांच को ध्यान में रखते हुए फिलहाल मैड्रिड और एंडालूसिया के बीच रेल सेवाएं पूरी तरह रोक दी गई हैं।

