थाईलैंड वायुसेना को झटकाः प्रशिक्षण दौरान अमेरिका निर्मित विमान बन गया राख, दो पायलटों की गई जान

International Desk: थाईलैंड के उत्तरी शहर चियांग माई में गुरुवार को वायुसेना का एक प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में वायुसेना के दो पायलटों की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना एक नियमित सैन्य प्रशिक्षण मिशन के दौरान हुई। थाई वायुसेना के प्रवक्ता एयर मार्शल जैक्रिट थम्माविचाई ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान AT-6TH वूल्वरिन था, जो हल्का हमला और टोही कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह विमान चियांग माई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद लगभग 60 किलोमीटर दूर चोम थोंग जिले के एक सैन्य प्रशिक्षण क्षेत्र में गिर गया।

प्रवक्ता के अनुसार, यह दो सीटों वाला विमान था और दोनों पायलट प्रशिक्षण मिशन पर थे। दुर्घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है और वायुसेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तकनीकी खराबी या मानवीय चूक, दोनों पहलुओं की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि थाईलैंड ने हाल ही में ऐसे कई लड़ाकू-प्रशिक्षण विमान खरीदे हैं, जिनका निर्माण अमेरिका में स्थित टेक्सट्रॉन एविएशन की सहायक कंपनी बीचक्राफ्ट (Beechcraft) द्वारा किया गया है। यह हादसा थाई वायुसेना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।