फिल्मी स्टाइल में दिनदहाड़े लूट, SUV से ज्वेलरी शॉप में घुसे बदमाश, 10 करोड़ रुपए की ज्वेलरी लेकर फरार, देखें Video

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खौफनाक और चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और डरे हुए भी। बताया जा रहा है कि यह घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के एनाहाइम हिल्स इलाके की है, जहां दिनदहाड़े एक ज्वेलरी...

इंटरनेशनल डेस्कः सोशल मीडिया पर इन दिनों एक खौफनाक और चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान भी हैं और डरे हुए भी। बताया जा रहा है कि यह घटना अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के एनाहाइम हिल्स इलाके की है, जहां दिनदहाड़े एक ज्वेलरी स्टोर में बिल्कुल फिल्मों जैसी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया।

इस वारदात में नकाबपोश बदमाशों ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती देते हुए अपनी कार से सीधे ज्वेलरी शॉप में घुसकर लाखों डॉलर की ज्वेलरी लूट ली। पूरी घटना स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है।

एसयूवी से तोड़ा शीशा, सीधे स्टोर में घुसे लुटेरे

वायरल वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि ज्वेलरी स्टोर के अंदर दो लोग शांति से बैठे हुए हैं। स्टोर के बाहर कांच के मुख्य दरवाजे के सामने एक एसयूवी खड़ी नजर आती है। कुछ ही सेकंड बाद वह गाड़ी अचानक तेज रफ्तार में आगे बढ़ती है और जोरदार टक्कर के साथ कांच का दरवाजा तोड़ते हुए सीधे स्टोर के अंदर घुस जाती है।

टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि दरवाजे का शीशा पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है और पूरा फ्रेम उखड़ जाता है। इस अचानक हुई घटना से स्टोर के अंदर मौजूद लोग पूरी तरह घबरा जाते हैं।

काले कपड़ों में नकाबपोश बदमाश, सेकंडों में साफ किया स्टोर

इसके तुरंत बाद तीन नकाबपोश आरोपी, जो पूरी तरह काले कपड़ों में हैं, तेजी से स्टोर के अंदर घुसते हैं और ज्वेलरी की कांच की डिस्प्ले केस तोड़ना शुरू कर देते हैं। उनके हाथ बेहद तेजी से चलते नजर आते हैं, जिससे साफ होता है कि पूरी लूट पहले से प्लान की गई थी।

एक अन्य आरोपी टूटे हुए दरवाजे के पास खड़ा रहता है और बाहर नजर रखता है, ताकि किसी के आने की स्थिति में बाकी साथियों को सतर्क किया जा सके। कुछ ही पलों में आरोपी कीमती गहनों से भरे बैग लेकर मौके से फरार हो जाते हैं।

करीब 10 करोड़ रुपये की ज्वेलरी लूटने का दावा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बदमाश करीब 10 लाख डॉलर (लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये) की ज्वेलरी लूटकर भागे हैं। हालांकि, पुलिस की ओर से लूट की आधिकारिक रकम की अभी पुष्टि नहीं की गई है।

स्टोर में मौजूद शख्स का रिएक्शन भी चौंकाने वाला

वीडियो में स्टोर के अंदर मौजूद एक व्यक्ति अचानक खड़ा होता दिखाई देता है। उसके हाथ में मोबाइल फोन है, लेकिन वह कुछ पलों तक बिल्कुल सन्न खड़ा रहता है, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि उसके सामने क्या हो रहा है। यह दृश्य वीडियो में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला माना जा रहा है।

सोशल मीडिया पर उठे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स लगातार सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों ने लिखा कि अगर अमेरिका जैसे विकसित देश में भी ज्वेलरी स्टोर्स इस तरह असुरक्षित हैं, तो आम लोग खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करें। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है।