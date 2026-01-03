US attack Venezuela: ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी का मनाया जश्न, बोले-‘ब्रिलिएंट ऑपरेशन’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने बड़े सैन्य अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है। ट्रंप ने ऑपरेशन को “ब्रिलिएंट” बताया। कांग्रेस की मंजूरी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को लेकर विवाद तेज हो...

Washington: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी सैन्य अभियान की खुलकर सराहना की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, ट्रंप ने इस ऑपरेशन को “बेहद शानदार और सुनियोजित मिशन” बताया। ट्रंप ने कहा-“बहुत अच्छी प्लानिंग थी, बेहतरीन सैनिक थे, बेहतरीन लोग थे। यह वास्तव में एक ब्रिलिएंट ऑपरेशन था।”

🇺🇸🇻🇪 TRUMP CELEBRATES MADURO CAPTURE



Trump praised the success of the U.S. mission to capture Maduro:



“A lot of good planning and lot of great, great troops and great people.



It was a brilliant operation, actually.”



Pressed on whether he sought congressional authorization… https://t.co/EUIVCChc5p pic.twitter.com/iKeDHzKUUs — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2026

कांग्रेस की मंजूरी पर टालमटोल

जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इस सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी ली गई थी, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा-“इस पर चर्चा करेंगे। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं।” सूत्रों के अनुसार, ट्रंप सुबह 11:00 बजे (EST) फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो से मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मादुरो की गिरफ्तारी की परिस्थितियों, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के कानूनी आधार और आगे की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी जा सकती है।

🔴 MADURO CAPTURADO, según el propio Donald Trump. pic.twitter.com/qlYTU2DK0b — Petróleo Mikaelson (@BracoRetriever) January 3, 2026

वैश्विक प्रतिक्रिया पर नजर

ट्रंप के बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र, लैटिन अमेरिकी देशों और वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों को खुले टकराव की ओर ले जा सकता है। इससे पहले वेनेजुएला सरकार अमेरिकी हमले की पुष्टि कर चुकी है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल (Emergency) घोषित करते हुए सशस्त्र बलों को पूर्ण सतर्कता में रहने का आदेश दिया था। वेनेजुएला ने अमेरिकी हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। ट्रंप के इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र, लैटिन अमेरिका और वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रियाओं पर नजरें टिक गई हैं। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन और वेनेजुएला सरकार की ओर से कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं।