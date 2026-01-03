Main Menu

US attack Venezuela: ट्रंप ने मादुरो की गिरफ्तारी का मनाया जश्न, बोले-‘ब्रिलिएंट ऑपरेशन’

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 05:04 PM

trump celebrates maduro capture

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने बड़े सैन्य अभियान में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया है। ट्रंप ने ऑपरेशन को “ब्रिलिएंट” बताया। कांग्रेस की मंजूरी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को लेकर विवाद तेज हो...

Washington: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर अमेरिकी सैन्य अभियान की खुलकर सराहना की है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक, ट्रंप ने इस ऑपरेशन को “बेहद शानदार और सुनियोजित मिशन” बताया। ट्रंप ने कहा-“बहुत अच्छी प्लानिंग थी, बेहतरीन सैनिक थे, बेहतरीन लोग थे। यह वास्तव में एक ब्रिलिएंट ऑपरेशन था।”

 

कांग्रेस की मंजूरी पर टालमटोल
जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इस सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की मंजूरी ली गई थी, तो उन्होंने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा-“इस पर चर्चा करेंगे। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं।” सूत्रों के अनुसार, ट्रंप सुबह 11:00 बजे (EST) फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो से मीडिया को संबोधित कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मादुरो की गिरफ्तारी की परिस्थितियों, अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के कानूनी आधार और आगे की रणनीति पर विस्तार से जानकारी दी जा सकती है।

वैश्विक प्रतिक्रिया पर नजर
ट्रंप के बयान के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है। संयुक्त राष्ट्र, लैटिन अमेरिकी देशों और वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रिया पर सभी की नजरें टिकी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटनाक्रम अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों को खुले टकराव की ओर ले जा सकता है। इससे पहले वेनेजुएला सरकार अमेरिकी हमले की पुष्टि कर चुकी है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल (Emergency) घोषित करते हुए सशस्त्र बलों को पूर्ण सतर्कता में रहने का आदेश दिया था। वेनेजुएला ने अमेरिकी हमले को अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया है। ट्रंप के इस बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र, लैटिन अमेरिका और वैश्विक शक्तियों की प्रतिक्रियाओं पर नजरें टिक गई हैं। फिलहाल अमेरिकी प्रशासन और वेनेजुएला सरकार की ओर से कई दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हालात तेजी से बदल रहे हैं।

