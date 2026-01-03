नई जंग शुरूः अमेरिका का वेनेजुएला पर अटैक, क्रूज मिसाइलों से सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना ! NOTAM किया जारी (Video)

अमेरिका ने वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में नागरिक उड़ानों पर तत्काल रोक लगा दी है। FAA ने NOTAM जारी किया है। यह कदम काराकस में धमाकों, बिजली गुल होने और पांच अमेरिकी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद उठाया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया...

International Desk:अमेरिका ने अभी-अभी वेनेजुएला पर हवा और समुद्र से पूरी तरह से हमला किया है, रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों ने कराकस शहर के बीच में दर्जनों ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के भीतर कई ठिकानों पर सैन्य हमले का आदेश दिया है। बातचीत में अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि इन हमलों में वेनेजुएला की सैन्य सुविधाएं भी निशाने पर थीं। यह कार्रवाई शनिवार तड़के मादुरो सरकार के खिलाफ अमेरिकी अभियान को और तेज करने के तौर पर देखी जा रही है। अमेरिका ने वेनेजुएला के माइकेटिया फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन (FIR) यानी पूरे वेनेजुएला के हवाई क्षेत्र में अमेरिकी नागरिक विमानों की उड़ानों पर तत्काल रोक लगा दी है। इसके लिए अमेरिकी प्रशासन की ओर से NOTAM (Notice to Airmen) जारी किया गया है।

#BREAKING



🚨Another War?!



United States launches strikes on multiple targets in #Venezuela



Including a military base, port and airport near Caracas



Military helicopters, believed to be U.S. were seen over the capital



Some reports say an air base in Caracas and a naval base… pic.twitter.com/crHrOEYHIa — Nabila Jamal (@nabilajamal_) January 3, 2026

वेनेजुएला सरकार ने एक कड़े बयान में कहा है कि अमेरिका ने उसके खिलाफ सैन्य आक्रमण किया है, जो देश की संप्रभुता और अंतरराष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। सरकार के अनुसार, सुरक्षा बलों और वायु रक्षा प्रणालियों को अलर्ट पर रखा गया है और स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण है। काराकस ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय और संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी कार्रवाई की निंदा करने की अपील की है। हालांकि, वेनेजुएला सरकार ने किसी बड़े सैन्य नुकसान या हताहतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

🚨🇻🇪🇺🇸 AFTERMATH OF U.S. AIRSTRIKES ON VENEZUELAN PORT



Significant damage is visible at the Port of La Guaira in northern Venezuela following U.S. airstrikes.



The port, a key logistics hub near Caracas, was among multiple strategic sites targeted in the ongoing operation.… https://t.co/0TlxWQKiPL pic.twitter.com/HjmHt0GOp7 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2026

इन हमलों से पहले महीनों से कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य जमावड़ा बढ़ाया जा रहा था। अमेरिका ने USS Gerald R. Ford एयरक्राफ्ट कैरियर समेत कई युद्धपोत पहले ही क्षेत्र में तैनात कर रखे हैं।हाल के हफ्तों में अमेरिका ने वेनेजुएला के पास दो तेल टैंकर जब्त किए, 30 से अधिक नावों पर घातक हमले किए, जिनके बारे में अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि वे ड्रग्स की तस्करी में इस्तेमाल हो रही थीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा था कि अमेरिकी सेना ने “उस डॉक इलाके” पर हमला किया जहां कथित तौर पर ड्रग्स लदी नावें तैयार की जाती थीं। ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी में शामिल होने और आतंकवादी संगठनों से जुड़े गिरोहों के साथ काम करने का आरोप लगाया है। मादुरो सरकार ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। क्रिसमस ईव पर ट्रंप ने अपने अंतिम लक्ष्य को स्पष्ट करने से इनकार किया था, लेकिन चेतावनी दी थी कि अगर मादुरो ने “सख्ती दिखाने की कोशिश की, तो वह आखिरी बार होगा।”इस बीच मादुरो ने इसी हफ्ते कहा था कि वे अमेरिका के साथ ड्रग तस्करी, तेल और माइग्रेशन जैसे मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं “जहां चाहें, जब चाहें।”

🚨🇻🇪🇺🇸 U.S. LAUNCHES SURGICAL STRIKES ON VENEZUELA'S MILITARY



Surgical strikes across Venezuela’s capital appear to mark the beginning of U.S. ground operations.



Targets include military command and control centers, along with key defense facilities.



The precision and… https://t.co/zhIRS0DQ2o pic.twitter.com/ypKXmDyIsw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2026



NOTAM की मुख्य जानकारी

जारी करने की तारीख (UTC): 3 जनवरी 2026

लागू होने की तारीख: 3 जनवरी 2026, सुबह 6 बजे (UTC)

समाप्ति की तारीख: 4 जनवरी 2028, सुबह 5 बजे (UTC)

हवाई क्षेत्र: माइकेटिया FIR (वेनेजुएला), किन पर लागू नहीं होगा आदेश?

यह NOTAM अमेरिकी सैन्य और सरकारी विमानों पर लागू नहीं होगा। विशेष परिस्थितियों में कुछ उड़ानों को अलग अनुमति दी जा सकती है। आपात स्थिति में पायलट सुरक्षा के मद्देनज़र स्वतंत्र निर्णय ले सकता है।रॉयटर्स ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि वेनेजुएला में हालात को लेकर अमेरिका सतर्कता से स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हालांकि, किसी भी सैन्य कार्रवाई या तख्तापलट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। कैरेबियाई क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी से दोनों देशों के बीच तनाव जरूर बढ़ा है।