पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पहली तस्वीर आई सामने, ट्रंप ने किया पोस्ट

03 Jan, 2026 10:13 PM

first photo of venezuelan president nicolas maduro after his capture has emerged

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी और सनसनीखेज जानकारी साझा की है। ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें मादुरो अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत...

इंटरनेशनल डेस्कः अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बड़ी और सनसनीखेज जानकारी साझा की है। ट्रंप ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद उनकी पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें मादुरो अमेरिकी नौसेना के युद्धपोत USS Iwo Jima पर नजर आ रहे हैं।

PunjabKesari
ट्रंप ने यह तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी को हेलिकॉप्टर के जरिए वेनेजुएला से निकालकर सीधे एक अमेरिकी युद्धपोत पर लाया गया है। ट्रंप के मुताबिक, इसके बाद दोनों को अमेरिका के न्यूयॉर्क ले जाया जाएगा, जहां उन पर संघीय (फेडरल) आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।

फॉक्स न्यूज को दिए गए एक टेलीफोन इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, “वे दोनों अभी एक जहाज पर हैं, लेकिन उन्हें न्यूयॉर्क ले जाया जाएगा। हेलिकॉप्टर के जरिए उन्हें बाहर निकाला गया और सीधे जहाज पर पहुंचाया गया।”

ट्रंप के इस बयान और तस्वीर के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल मच गई है। अमेरिका और वेनेजुएला के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका पहले भी निकोलस मादुरो पर ड्रग तस्करी, भ्रष्टाचार और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने जैसे गंभीर आरोप लगाता रहा है।

हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अभी तक वेनेजुएला सरकार या निकोलस मादुरो की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। साथ ही, अमेरिकी प्रशासन की तरफ से भी इस कथित गिरफ्तारी और तस्वीर की औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है।

फिलहाल ट्रंप के दावों और शेयर की गई तस्वीर को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं और सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आगे इस मामले में अमेरिका की आधिकारिक कार्रवाई और बयान क्या होता है।

