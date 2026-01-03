Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | भ्रष्टाचार पर चीन की जीरो टॉलरेंसः सरकारी अधिकारी को दी मौत की सजा ! अपार्टमेंटस से मिले थे नकदी व सोने के अकूत भंडार (Video)

भ्रष्टाचार पर चीन की जीरो टॉलरेंसः सरकारी अधिकारी को दी मौत की सजा ! अपार्टमेंटस से मिले थे नकदी व सोने के अकूत भंडार (Video)

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 11:41 AM

official sentenced to death for hiding 13 tons of gold in china

चीन में भ्रष्टाचार के एक ऐतिहासिक मामले में पूर्व शीर्ष अधिकारी लाई शियाओमिन को सरकारी धन की लूट और सत्ता के दुरुपयोग का दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा दी गई। जांच में उनके कई अपार्टमेंट से भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई, जिसने पूरे देश को चौंका दिया।

Bejing: चीन में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत देश के सबसे बड़े और चर्चित मामलों में से एक में एक शीर्ष सरकारी अधिकारी को मौत की सज़ा सुनाई गई। चीनी सरकारी मीडिया और अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, लाई शियाओमिन, जो चीन की प्रमुख सरकारी वित्तीय कंपनी हुआरोंग एसेट मैनेजमेंट के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारी थे, को भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और सरकारी धन के गबन का दोषी ठहराया गया। जांच एजेंसियों ने बीजिंग में उनके कई अपार्टमेंट्स से लगभग 13.5 टन नकदी (कैश), करोड़ों डॉलर की विदेशी मुद्रा, महंगी संपत्तियां और लक्ज़री गाड़ियां बरामद कीं। यह नकदी अलग-अलग फ्लैटों में छिपाकर रखी गई थी, जिसे चीन के इतिहास में सबसे बड़ी नकद बरामदगी माना गया।

   

अदालत के अनुसार, लाई शियाओमिन ने 2009 से 2018 के बीच सरकारी ठेके दिलाने, वित्तीय फैसलों में पक्षपात, निजी कंपनियों को अवैध लाभ पहुंचाने के बदले अरबों युआन की रिश्वत ली। उनकी अवैध कमाई अत्यंत गंभीर आर्थिक अपराध की श्रेणी में पाई गई। चीन की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें सरकारी धन के गबन, सत्ता के दुरुपयोग व भारी भ्रष्टाचार का दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा सुनाई, जिसे बाद में लागू किया गया। अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता इतनी अधिक थी कि किसी भी तरह की नरमी संभव नहीं।इस मामले को चीन के एंटी-करप्शन अभियान का प्रतीक माना गया, जिससे दुनिया को यह संदेश गया कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग भी कानून से ऊपर नहीं हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!