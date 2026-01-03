माचाडो का ऐलान: हम वेनेजुएला की सत्ता संभालने को तैयार ! पहले 100 घंटे और 100 दिन का प्लान भी तैयार

वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो ने कहा है कि मादुरो शासन के पतन की स्थिति में विपक्ष सत्ता संभालने को पूरी तरह तैयार है। उन्होंने एडमुंडो गोंजालेज़ उरुतिया को निर्वाचित राष्ट्रपति बताते हुए अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से खुला...

International Desk: वेनेजुएला में जारी राजनीतिक और सैन्य संकट के बीच विपक्षी खेमे ने सत्ता संभालने की खुली तैयारी का दावा किया है। प्रमुख विपक्षी नेता मारिया कोरीना माचाडो ने कहा है कि वेनेजुएला का विपक्ष सरकार चलाने के लिए पूरी तरह तैयार है और सत्ता परिवर्तन की स्थिति में पहले 100 घंटे और पहले 100 दिनों की विस्तृत कार्ययोजना पहले से तय है। ब्लूमबर्ग को दिए बयान में माचाडो ने कहा, “हम सरकार संभालने के लिए तैयार हैं। हमारे पास टीमें हैं, योजनाएं हैं और प्रशासनिक ढांचा भी तैयार है।”

एडमुंडो गोंजालेज़ को बताया ‘प्रेसिडेंट-इलेक्ट’

माचाडो ने दावा किया कि वेनेजुएला की जनता एक साल पहले ही अपना नेता चुन चुकी है। उन्होंने विपक्षी नेता एडमुंडो गोंजालेज़ उरुतिया को देश का निर्वाचित राष्ट्रपति (President-elect) बताया और कहा कि मौजूदा सत्ता जनादेश का सम्मान नहीं कर रही। माचाडो ने अमेरिका के साथ-साथ लैटिन अमेरिका और यूरोप के देशों से खुलकर सामने आने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब सिर्फ कूटनीतिक बयान काफी नहीं हैं, बल्कि कानूनी और प्रवर्तन (Law Enforcement) स्तर पर कार्रवाई की जरूरत है।

उनका आरोप है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनके करीबी सहयोगियों की कथित आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारियां कई देशों के पास मौजूद हैं, जिन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। माचाडो ने दावा किया कि मादुरो की कथित अवैध कमाई का बड़ा हिस्सा विदेशी वित्तीय प्रणालियों में छिपाया गया है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि संबंधित देश इस मुद्दे पर आगे बढ़ें और कार्रवाई करें।