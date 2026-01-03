Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | कराकस में उतरी अमेरिका की स्पेशल फोर्स: EU बोला- हम ट्रंप के साथ, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन जरूरी

कराकस में उतरी अमेरिका की स्पेशल फोर्स: EU बोला- हम ट्रंप के साथ, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन जरूरी

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 06:02 PM

eu s top diplomat supported change in venezuela

वेनेजुएला संकट पर तनाव और गहरा गया है। कराकस में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की मौजूदगी की खबरों के बीच यूरोपीय संघ ने खुलकर कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की वैधता नहीं है। EU ने शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन का समर्थन करते हुए अमेरिका से समन्वय की पुष्टि की...

International Desk:  वेनेजुएला में जारी राजनीतिक और सैन्य संकट के बीच हालात और गंभीर होते नजर आ रहे हैं। राजधानी कराकस (Caracas) में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की मौजूदगी को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जिससे अमेरिका और वेनेजुएला के बीच टकराव खुले संघर्ष की ओर बढ़ता दिख रहा है। इसी बीच यूरोपीय संघ (EU) ने वेनेजुएला को लेकर अपना रुख और सख्त कर दिया है। EU के शीर्ष राजनयिक नेतृत्व ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम ट्रंप के साथ हैं क्योंकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पास लोकतांत्रिक वैधता नहीं है और देश में शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन की जरूरत है।

 

EU का आधिकारिक बयान
EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास (Kaja Kallas) ने कहा, “मैंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और कराकस में हमारे राजदूत से बात की है। यूरोपीय संघ वेनेजुएला की स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। EU पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि श्री मादुरो की वैधता नहीं है और हम शांतिपूर्ण ट्रांजिशन का समर्थन करते हैं।”ब्रसेल्स ने यह भी पुष्टि की है कि वेनेजुएला संकट पर यूरोपीय संघ और अमेरिका के बीच सीधा तालमेल चल रहा है।

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

अमेरिका के साथ सीधा समन्वय
EU ने माना है कि उसके राजनयिक और अधिकारी जमीनी हालात पर नजर रखे हुए हैं। विश्लेषकों के मुताबिक, EU का यह बयान संकेत देता है कि पश्चिमी शक्तियां अब मादुरो सरकार से आगे बढ़कर सत्ता परिवर्तन के बाद की व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। कराकस में अमेरिकी स्पेशल फोर्स की गतिविधियों की खबरों ने इस संकट को और संवेदनशील बना दिया है। स्थिति तेजी से बदल रही है। यदि अंतरराष्ट्रीय दबाव और बढ़ता है, तो वेनेजुएला में सत्ता संघर्ष क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर के बड़े संकट का रूप ले सकता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!