नई जंग का खतरा ! कैरेबियन में अमेरिकी नौसेना तैनात; 7 धमाकों से दहला वेनेजुएला, आसमान में मंडराए हेलीकॉप्टर (Video)

वेनेजुएला की राजधानी कराकास में शनिवार तड़के कई विस्फोटों और कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टरों की खबरें सामने आईं। यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के खिलाफ सख्त सैन्य विकल्पों के संकेत दिए हैं।

Washington: वेनेजुएला की राजधानी कराकास में शनिवार तड़के लगभग 2 बजे (स्थानीय समय) कई तेज विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो व प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कम से कम सात धमाकों की आवाजें शहर के विभिन्न इलाकों में महसूस की गईं। इसी दौरान कम ऊंचाई पर उड़ते हेलीकॉप्टरों और अन्य विमानों की आवाजें भी सुनी गईं, जिससे राजधानी में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।अब तक वेनेजुएला सरकार या सेना की ओर से इन विस्फोटों की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत जानकारी जारी नहीं की गई है।

At least 3 spots have been hit.



Fuerte Tiuna, La Carlota airbase and A communications center in El Hatillo.



All of these controlled by government, heavily guarded by military and strategic places for Maduro.



This is Caracas, Venezuela right now. pic.twitter.com/Avbr7n3WPZ — EduMock✨ (@EduMock) January 3, 2026

यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमाके किस वजह से हुए, या क्या इनमें किसी तरह का नुकसान या हताहत हुआ है। यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर दबाव बढ़ाते हुए सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया है। हाल के दिनों में अमेरिका ने कैरेबियन क्षेत्र में एक नौसैनिक टास्क फोर्स तैनात की है, जिसे वेनेजुएला पर रणनीतिक दबाव के रूप में देखा जा रहा है।

अमेरिका पहले ही वेनेजुएला सरकार पर लोकतंत्र को कुचलने, मानवाधिकार उल्लंघन और क्षेत्रीय अस्थिरता फैलाने के आरोप लगाता रहा है। दूसरी ओर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सरकार अमेरिका पर संप्रभुता में हस्तक्षेप और तख्तापलट की साजिश रचने का आरोप लगाती रही है। विश्लेषकों का मानना है कि कराकास में हुए ये विस्फोट और हवाई गतिविधियां अमेरिका-वेनेजुएला तनाव के खतरनाक मोड़ की ओर इशारा कर सकती हैं, हालांकि जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं होती, स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।