भारत पर ट्रंप की टिप्पणी से भड़की अमेरिकी गायिका, PM मोदी के समर्थन में खुलकर उठाई आवाज

06 Jan, 2026 05:03 PM

अमेरिकी गायिका मैरी मिलबेन ने भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को गलत सलाह का नतीजा बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी को किसी को खुश करने की जरूरत नहीं, उनकी प्राथमिकता केवल भारतीय जनता है।

Washington: भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया टिप्पणी पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस कड़ी में अमेरिका की प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित गायिका मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई है। मैरी मिलबेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि भारत को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति का मौजूदा रुख गलत सलाह का नतीजा प्रतीत होता है। यह प्रतिक्रिया उस बयान के बाद आई, जिसमें ट्रंप ने एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था, “वे मुझे खुश करना चाहते थे… प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। वे जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं। व्यापार के मामले में हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं।”

 

इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मिलबेन ने लिखा, “ट्रंप अपने दिल में प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से भारत के प्रति उनके दृष्टिकोण पर उन्हें गलत सलाह दी जा रही है। मैं राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना कर रही हूं।” मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री मोदी का मजबूती से बचाव करते हुए कहा कि उन्हें न तो भारत के भीतर विपक्ष की हर टिप्पणी का जवाब देने की जरूरत है और न ही किसी विदेशी नेता की धमकी या बयान पर प्रतिक्रिया देने की। उन्होंने लिखा, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी राष्ट्रपति की हर टिप्पणी या धमकी का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री को केवल भारतीय जनता को जवाब देना है। बस। वे लॉन्ग गेम डिप्लोमेसी को अच्छी तरह समझते हैं।”

 

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के खिलाफ बयान देने वाले कुछ अमेरिकी राजनीतिक चेहरे पूरे अमेरिका की राय का प्रतिनिधित्व नहीं करते। मिलबेन के अनुसार, अमेरिका में राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं और दुनिया भर के नेता आने वाले मिडटर्म चुनावों पर नजर बनाए हुए हैं, जिनका असर अमेरिका की विदेश नीति पर भी पड़ सकता है। अपने संदेश के अंत में मैरी मिलबेन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा, “आप भारत के सर्वोत्तम हित में काम करते रहिए। यही आपकी जिम्मेदारी है और इसी के लिए आपको चुना गया है।”
 
 

