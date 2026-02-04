Nigeria : हथियारबंद चरमपंथियों का दो गांवों पर भीषण हमला, कम से कम 162 लोगों को उतारा मौत के घाट

पश्चिमी नाइजीरिया में हथियारबंद चरमपंथियों ने मंगलवार शाम दो गांवों पर भीषण हमला किया, जिसमें कम से कम 162 लोगों की मौत हो गई। यह हाल के महीनों में हुए सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। यह जानकारी स्थानीय सांसद मोहम्मद उमर बायो ने बुधवार को...

इंटरनेशनल डेस्कः पश्चिमी नाइजीरिया में हथियारबंद चरमपंथियों ने मंगलवार शाम दो गांवों पर भीषण हमला किया, जिसमें कम से कम 162 लोगों की मौत हो गई। यह हाल के महीनों में हुए सबसे घातक हमलों में से एक बताया जा रहा है। यह जानकारी स्थानीय सांसद मोहम्मद उमर बायो ने बुधवार को दी।



यह हमला क्वारा राज्य के दो गांवों वोरों (Woro) और नुकु (Nuku) में हुआ। सांसद मोहम्मद उमर बायो ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह हमला लाकुरावा (Lakurawa) नामक सशस्त्र समूह ने किया, जो इस्लामिक स्टेट (IS) से जुड़ा हुआ बताया जाता है।



रेड क्रॉस के एक अधिकारी आयोडेजी इमैनुएल बाबाोमो ने पहले बताया था कि कई दर्जन लोग मारे गए हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि रेड क्रॉस अब तक प्रभावित गांवों तक नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि ये इलाके बहुत दूरदराज में हैं। राज्य की राजधानी से करीब 8 घंटे की दूरी पर और बेनिन की सीमा के पास स्थित हैं।

क्वारा राज्य के गवर्नर अब्दुलरहमान अब्दुलरज़ाक ने बुधवार को एक बयान जारी कर इस हमले की निंदा की। उन्होंने इसे आतंकवादी समूहों की हताशा का कायरतापूर्ण प्रदर्शन बताया। उन्होंने कहा कि यह हमला राज्य में चल रहे सैन्य अभियानों के जवाब में किया गया हो सकता है, लेकिन उन्होंने मरने वालों की आधिकारिक संख्या नहीं बताई। राज्य पुलिस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की।

गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा नाइजीरिया

नाइजीरिया इस समय गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में इस्लामिक उग्रवाद जारी है, जबकि उत्तर-पश्चिम और उत्तर-मध्य क्षेत्रों में फिरौती के लिए अपहरण और हमले बढ़ गए हैं। इसी बीच, मंगलवार को एक अलग घटना में उत्तर-पश्चिमी राज्य कत्सीना के डोमा गांव में बंदूकधारियों ने कम से कम 13 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस प्रवक्ता अबुबकर सादिक अलीयू ने बताया कि मामले की जांच जारी है।

पिछले हफ्ते भी उत्तर-पूर्वी नाइजीरिया में चरमपंथियों ने दो अलग-अलग हमलों में कम से कम 36 लोगों की हत्या कर दी थी। एक निर्माण स्थल पर और दूसरा सेना के ठिकाने पर।

मंगलवार को अमेरिकी अफ्रीका कमान (AFRICOM) के प्रमुख ने बताया कि अमेरिका ने नाइजीरिया में सैन्य अधिकारियों की एक छोटी टीम भेजी है। यह देश में बढ़ते आतंकवाद के जवाब में उठाया गया नया कदम है। दिसंबर में अमेरिका ने नाइजीरिया में IS से जुड़े चरमपंथियों पर हवाई हमले भी किए थे।

नाइजीरिया को लेकर अमेरिका के साथ तनाव भी बढ़ा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले धमकी दी थी कि अगर नाइजीरिया अपने ईसाई नागरिकों की सुरक्षा नहीं करता तो अमेरिका कार्रवाई कर सकता है।