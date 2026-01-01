नए साल पर अमेरिकी सेना का एक्शनः समुद्र में तस्करों की नौकाओं पर गोलाबारी, 3 की मौत व कई लापता

अमेरिकी सेना ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़ी तीन नौकाओं पर हमले किए, जिनमें तीन लोगों की मौत हुई। अन्य लोग समुद्र में कूद गए। ‘सदर्न कमांड’ ने कहा कि नौकाएं तस्करी मार्गों पर काफिले में थीं, हालांकि स्थान और साक्ष्य सार्वजनिक नहीं किए गए।

Washington: अमेरिकी सेना ने बुधवार को कहा कि उसने मादक पदार्थों की तस्करी में कथित रूप से शामिल तीन और नौकाओं पर हमला किया जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य लोग समुद्र में कूद गए। ‘अमेरिकी सदर्न कमांड' द्वारा जारी बयान में हालांकि यह नहीं बताया गया कि ये हमले कहां हुए। अमेरिकी सेना ने इससे पहले कैरेबियाई सागर और पूर्वी प्रशांत महासागर में मादक पदार्थों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही नौकाओं पर इस तरह के हमले किए थे।

‘सदर्न कमांड' द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में नौकाएं असामान्य रूप से एक-दूसरे के काफी करीब दिख रही हैं। सेना ने कहा कि ये नौकाएं मादक पदार्थों की तस्करी के ज्ञात मार्गों पर एक काफिले के रूप में चल रही थीं और ‘‘हमलों से पहले तीनों जहाजों के बीच नशीले पदार्थों का आदान-प्रदान किया गया था।'' हालांकि, सेना ने इस दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

सेना ने बताया कि पहली नौका पर हमले में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि अन्य दो नौकाओं में सवार लोग हमले से पहले ही समुद्र में कूद गए और नौकाओं से दूर चले गए। ‘सदर्न कमांड' ने कहा कि उसने तुरंत अमेरिकी तटरक्षक बल को सूचित किया ताकि खोज और बचाव अभियान शुरू किया जा सके। ये हमले मंगलवार को हुए थे। ‘सदर्न कमांड' के बयान में यह नहीं बताया गया कि नौकाओं से कूदे लोगों को बचाया गया या नहीं।