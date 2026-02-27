Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर युद्ध जैसे हालात, तालिबान का बड़ा हमला; 15 पाक चौकियों पर कब्जे का दावा

अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा पर युद्ध जैसे हालात, तालिबान का बड़ा हमला; 15 पाक चौकियों पर कब्जे का दावा

Edited By Updated: 27 Feb, 2026 01:00 AM

war like situation on the afghanistan pakistan border

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर किए गए हवाई हमलों के बाद अब अफगानिस्तान ने खुलकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है।

इंटरनेशनल डेस्कः अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं। पाकिस्तान की ओर से हाल ही में अफगानिस्तान के अंदर किए गए हवाई हमलों के बाद अब अफगानिस्तान ने खुलकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। तालिबान प्रशासन का दावा है कि उसने पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है और इस दौरान कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं।

तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान का ऐलान

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डूरंड रेखा (Durand Line) पर हालात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। 26 फरवरी की देर रात तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान की घोषणा की। तालिबान का कहना है कि यह कार्रवाई पिछले हफ्ते पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान के अंदर की गई एयर स्ट्राइक के जवाब में की गई है।

तालिबान प्रवक्ता का दावा: पाक ठिकानों पर बड़ा हमला

तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर जानकारी दी कि अफगान सुरक्षा बलों ने डूरंड रेखा के पास पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर “बड़े पैमाने पर आक्रामक अभियान (Large-scale Offensive)” शुरू कर दिया है।

सीमा पर जबरदस्त गोलाबारी, कई चौकियों पर कब्जा

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, अफगानिस्तान के पूर्वी खालिद बिन वलीद सैन्य कोर ने पुष्टि की है कि नंगरहार, कुनार और खोस्त प्रांतों के सीमावर्ती इलाकों में भीषण झड़पें चल रही हैं। तालिबान का दावा है कि नंगरहार के डोर बाबा जिले में 2 और कुनार के नारी जिले में 2 पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया गया है। कुल मिलाकर तालिबान समर्थकों का कहना है कि 15 पाकिस्तानी चौकियां उनके नियंत्रण में आ चुकी हैं।

और ये भी पढ़े

पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक से शुरू हुआ था तनाव

इस पूरे तनाव की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी, जब पाकिस्तान ने अफगान सीमा के भीतर हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का दावा था कि इन हमलों में TTP (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) के 70 से 80 आतंकियों को मार गिराया गया। हालांकि, तालिबान ने पाकिस्तान के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।

तालिबान का आरोप: महिलाएं-बच्चे मारे गए

तालिबान का कहना है कि पाकिस्तानी हमलों में मदरसों और रिहायशी घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें 18 से ज्यादा आम नागरिक, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, मारे गए। तालिबान ने तभी साफ कर दिया था कि वह इसका “उचित और नपा-तुला जवाब” देगा, और अब उसी जवाब के तहत पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य मोर्चा खोल दिया गया है। तालिबान का यह भी कहना है कि डूरंड लाइन को अफगानिस्तान कभी औपचारिक अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं मानता, और अब यही इलाका युद्ध का मैदान बन चुका है।

भारी हथियारों का इस्तेमाल, हालात और बिगड़े

सीमा पर दोनों तरफ से मोर्टार, भारी तोपखाने और स्वचालित हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान ने अपनी स्पेशल फोर्सेज को भी बॉर्डर पर तैनात कर दिया है, जिससे संघर्ष के और फैलने की आशंका बढ़ गई है।

ग्रामीण इलाकों में दहशत, लोग घर छोड़कर भागे

सीमा के दोनों ओर रहने वाले हजारों लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन कर रहे हैं। नंगरहार और पक्तिया के कई गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर तरफ धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं।

पाकिस्तान की चुप्पी, UN ने की शांति की अपील

फिलहाल पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जवाबी हवाई हमलों की तैयारी चल रही है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की है। UN का कहना है कि हिंसा बढ़ने से आम नागरिकों की मुश्किलें और क्षेत्रीय अस्थिरता दोनों बढ़ेंगी।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!