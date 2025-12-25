जेलेंस्की ने क्रिसमस पर पुतिन के लिए की 'मौत' की कामना, दुनिया हैरान

यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने क्रिसमस के मौके पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का नाम लिए बिना उन पर तीखा हमला बोला। ज़ेलेंस्की ने कहा कि पूरे देश की एक ही कामना है कि "वह खत्म हो जाएं।" इसके साथ ही उन्होंने शांति वार्ता के लिए डोनबास क्षेत्र...

इंटरनेशनल डेस्क : यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अपने क्रिसमस संबोधन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उनकी एक ही कामना है कि “वह खत्म हो जाएं।” हालांकि ज़ेलेंस्की ने अपने संबोधन में पुतिन का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन उनके बयान को रूस के राष्ट्रपति से जोड़कर ही देखा जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने यह बात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कही।

अपने वीडियो संबोधन में ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर जितने भी दुख और हमले किए हैं, उसके बावजूद वह उस चीज़ को न तो छीन पाया है और न ही नष्ट कर पाया है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखती है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी लोगों का आपसी भरोसा, एकता और साथ खड़े रहने की भावना आज भी मजबूत है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक, यही वह ताकत है, जिसे कोई बम या कब्ज़ा खत्म नहीं कर सकता।

ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि पूरे देश की एक ही इच्छा और एक ही सपना है। उन्होंने कहा कि हर यूक्रेनी के मन में यही बात है कि “वह खत्म हो जाए।” इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में शांति के लिए प्रार्थना की। ज़ेलेंस्की ने कहा, “जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो हम कुछ बड़ा मांगते हैं। हम यूक्रेन के लिए शांति मांगते हैं। हम इसके लिए लड़ते हैं, हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं और हम इसके पूरी तरह हकदार हैं।”

सेना हटाने को लेकर बड़ा बयान

इससे पहले बुधवार को ज़ेलेंस्की ने युद्ध खत्म करने को लेकर एक अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर मॉस्को भी अपनी सेनाएं पीछे हटाने पर सहमत होता है और संबंधित इलाके को अंतरराष्ट्रीय बलों की निगरानी में एक डीमिलिटराइज़्ड ज़ोन बनाया जाता है, तो यूक्रेन भी अपने पूर्वी औद्योगिक क्षेत्रों से सेना हटाने को तैयार है। ज़ेलेंस्की ने यह बयान रूस के साथ संभावित शांति योजना के तहत दिया था।



Merry Christmas! pic.twitter.com/okj9Yr1bFe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2025

डोनबास को लेकर समझौते का प्रस्ताव

ज़ेलेंस्की ने डोनबास क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर भी एक संभावित समझौते की पेशकश की है। यह इलाका लंबे समय से शांति वार्ता में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। उन्होंने बताया कि अमेरिका की ओर से एक “फ्री इकोनॉमिक ज़ोन” बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, जिसे पूरी तरह डीमिलिटराइज़ किया जाना चाहिए। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रस्ताव का उस क्षेत्र के शासन और विकास पर क्या असर होगा, इसे लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है।

जनमत संग्रह पर जोर

यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र के लिए भी इसी तरह का विशेष इंतज़ाम किया जा सकता है, जो इस समय रूस के नियंत्रण में है। ज़ेलेंस्की ने साफ किया कि किसी भी शांति योजना को लागू करने से पहले उसे जनमत संग्रह के लिए जनता के सामने रखा जाएगा।उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में यूक्रेन और अमेरिका के वार्ताकारों ने फ्लोरिडा में मुलाकात कर एक 20-पॉइंट की व्यापक योजना तैयार की है। हालांकि ज़ेलेंस्की ने यह स्वीकार किया कि इस योजना से जुड़ी कई अहम जानकारियों और शर्तों पर अभी भी चर्चा जारी है।