भीषण रूसी हमलों के बीच शांति की कोशिश: ट्रंप-जेलेंस्की करेंगे हाई स्टेक्स मीटिंग, 10% पर अटका यूक्रेन-रूस युद्ध !

यूक्रेन युद्ध के बीच राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में अहम शांति वार्ता करने जा रहे हैं। रूस के हमले जारी हैं, लेकिन अमेरिका-यूक्रेन शांति ढांचे पर 90% सहमति का दावा किया जा रहा है। जमीन, सुरक्षा गारंटी...

International Desk: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज फ्लोरिडा के मार-ए-लागो में उच्चस्तरीय शांति वार्ता करने जा रहे हैं। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, जिससे स्पष्ट है कि कूटनीति के समानांतर जंग भी तेज है। यह बैठक दो दिन पहले तय हुई थी और इसका उद्देश्य उस शांति ढांचे पर मतभेद कम करना है, जिसे ट्रंप ने पिछले महीने प्रस्तावित किया था। यूक्रेन ने अपने 28 बिंदुओं वाले प्रस्ताव को घटाकर 20 बिंदु कर दिया है। अमेरिकी दूतों के अनुसार, समझौते के लगभग 90 प्रतिशत बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है। इसकी पुष्टि जेलेंस्की ने भी की है।

हालांकि कुछ बड़े मुद्दे अभी बाकी हैं।ो इनमें सबसे अहम है जमीन का सवाल, खासकर पूर्वी डोनबास क्षेत्र, जिसे रूस पूरी तरह अपने नियंत्रण में चाहता है। जेलेंस्की ने संकेत दिए हैं कि यदि रूस युद्धविराम पर सहमत होता है, तो कुछ रियायतों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अंतिम फैसला जनमत संग्रह से होगा। एक और विवादित विषय है जापोरिज़्ज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो फिलहाल रूस के कब्जे में है। यूक्रेन ने प्रस्ताव दिया है कि इसे अमेरिका-यूक्रेन के संयुक्त उपक्रम के रूप में चलाया जाए, ताकि ऊर्जा का बंटवारा हो सके। जेलेंस्की का सबसे बड़ा जोर सुरक्षा गारंटी पर है। अमेरिका, यूरोप और यूक्रेन नाटो के अनुच्छेद-5 जैसी सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें उल्लंघन पर कड़े जवाब का प्रावधान हो।

अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि यह अब तक का “सबसे मजबूत सुरक्षा पैकेज” होगा। इस बैठक में रूस शामिल नहीं है और यह भी साफ नहीं कि मॉस्को तत्काल युद्धविराम को लेकर कितना गंभीर है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि यदि कीव शांति के लिए तैयार नहीं हुआ, तो रूस सैन्य रास्ते से अपने लक्ष्य हासिल करेगा। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है बैठक सकारात्मक होगी, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि “मेरी मंजूरी के बिना कुछ नहीं हो सकता।” यूरोपीय देशों में इस वार्ता को लेकर सतर्क आशावाद है, हालांकि अनिश्चितता बनी हुई है।