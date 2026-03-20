अचानक खुली किस्मत… निकला ₹1 करोड़ का टिकट, लॉटरी रिजल्ट ने रातों-रात बनाया करोड़पति

Edited By Pardeep, Updated: 20 Mar, 2026 10:12 PM

केरल राज्य लॉटरी विभाग ने सुवर्णा केरलम SK-45 लॉटरी का रिजल्ट जारी कर दिया है।

नेशनल डेस्कः केरल राज्य लॉटरी विभाग ने सुवर्णा केरलम SK-45 लॉटरी का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार सबसे बड़ा इनाम कोल्लम के एक टिकट धारक को मिला है, जिससे वह रातों-रात करोड़पति बन गया।

पहला इनाम – ₹1 करोड़

दूसरा और तीसरा इनाम

दूसरा इनाम – ₹30 लाख

टिकट नंबर: RG 574315

ज़िला: पलक्कड़

एजेंट: मोहम्मद सबीर एन

एजेंसी नंबर: P 5275

तीसरा इनाम – ₹5 लाख

टिकट नंबर: RG 101519

ज़िला: तिरुवनंतपुरम

एजेंट: मोहम्मद यासीन

एजेंसी नंबर: T 2441

कब और कहां हुआ ड्रॉ

यह ड्रॉ शुक्रवार दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन के पास गोर्की भवन में हुआ।

रिजल्ट कैसे देखें

टिकट नंबर को केरल सरकार के गजट से मिलाना जरूरी है। आधिकारिक वेबसाइट पर भी रिजल्ट उपलब्ध है। इसके अलावा पूरी सूची PDF फॉर्मेट में डाउनलोड की जा सकती है।

इनाम लेने के जरूरी नियम

विजेताओं को 30 दिनों के अंदर इनाम क्लेम करना होगा।पहले और दूसरे इनाम के लिए टिकट जमा करने के तरीके: खुद जाकर, बीमाकृत रजिस्टर्ड डाक से या फिर राष्ट्रीयकृत/सहकारी बैंक के माध्यम से।

जरूरी दस्तावेज:

आधार कार्ड

पैन कार्ड

भुगतान कैसे मिलेगा

इनाम की राशि टैक्स और अन्य कटौतियों के बाद दी जाएगी। सभी दस्तावेज सही और समय पर जमा करना बेहद जरूरी है।