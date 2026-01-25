असम से 15 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया : सीएम हिमंत विश्व शर्मा
Edited By Mehak,Updated: 25 Jan, 2026 02:08 PM
मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि असम से 15 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और सीमाओं पर सुरक्षा सतर्क है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया...
नेशनल डेस्क : मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश से आए 15 अवैध प्रवासियों को असम से वापस भेज दिया गया है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। शनिवार रात ‘एक्स' पर एक पोस्ट में शर्मा ने कहा, “हमारे सतर्क सुरक्षाबलों ने 15 अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेज दिया।” उन्होंने कहा, “याद रखें, आप अपनी शर्तों पर आते हैं और हमारी शर्तों पर जाते हैं।
सीमाओं पर सब सतर्क हैं। कानून अपना काम कर रहा है। बहुत बढ़िया काम।” हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन घुसपैठियों को राज्य के किस जिले से वापस भेजा गया। राज्य सरकार बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है और पड़ोसी देश से लगी सीमाओं के जरिए घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है।
