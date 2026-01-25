Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | असम से 15 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया : सीएम हिमंत विश्व शर्मा

असम से 15 अवैध बांग्लादेशियों को वापस भेजा गया : सीएम हिमंत विश्व शर्मा

Edited By Updated: 25 Jan, 2026 02:08 PM

15 illegal bangladeshi nationals have been sent back from assam says cm himanta

मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि असम से 15 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को उनके देश वापस भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी और सीमाओं पर सुरक्षा सतर्क है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया...

नेशनल डेस्क : मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश से आए 15 अवैध प्रवासियों को असम से वापस भेज दिया गया है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी। शनिवार रात ‘एक्स' पर एक पोस्ट में शर्मा ने कहा, “हमारे सतर्क सुरक्षाबलों ने 15 अवैध बांग्लादेशियों को उनके देश वापस भेज दिया।” उन्होंने कहा, “याद रखें, आप अपनी शर्तों पर आते हैं और हमारी शर्तों पर जाते हैं।

PunjabKesari

सीमाओं पर सब सतर्क हैं। कानून अपना काम कर रहा है। बहुत बढ़िया काम।” हालांकि, मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इन घुसपैठियों को राज्य के किस जिले से वापस भेजा गया। राज्य सरकार बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों के खिलाफ लगातार सख्ती बरत रही है और पड़ोसी देश से लगी सीमाओं के जरिए घुसपैठियों को वापस भेजा जा रहा है। 

यह भी पढ़ें - सेहतमंद समझकर गलती न करें... ये 9 फल अचानक बढ़ा सकते हैं आपका ब्लड शुगर लेवल

 

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!