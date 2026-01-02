2,000 Notes News: ₹2000 के नोट पर RBI का बड़ा अपडेट: अगर आपके पास नोट है तो ये जानना जरूरी

Edited By Anu Malhotra, Updated: 02 Jan, 2026 03:36 PM

नेशनल डेस्क: देश में ₹2000 के नोटों को लेकर चल रही प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंचती दिखाई दे रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, इस उच्च मूल्य के नोटों में से लगभग सभी नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस लौट चुके हैं। केंद्रीय बैंक ने बताया है कि कुल जारी किए गए ₹2000 के नोटों में से 98.41 प्रतिशत नोट जमा या बदले जा चुके हैं। अब केवल 5,669 करोड़ रुपये मूल्य के नोट ही आम जनता के पास बचे हुए हैं।

मई 2023 में लिया गया था अहम फैसला

आरबीआई ने 19 मई 2023 को ₹2000 के नोटों को धीरे-धीरे चलन से बाहर करने का निर्णय लिया था। हालांकि, इन नोटों को कभी भी अवैध घोषित नहीं किया गया। इसका मकसद सिर्फ यह था कि इन्हें व्यवस्थित तरीके से बाजार से हटाया जाए। लोगों को पर्याप्त समय दिया गया ताकि वे अपने पास मौजूद नोटों को बैंक में जमा कर सकें या छोटे मूल्य के नोटों से बदल सकें।

कभी 3.56 लाख करोड़ की थी कुल कीमत

जब ₹2000 के नोटों को वापस लेने की घोषणा की गई थी, उस समय इनका कुल मूल्य लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये था। अब यह आंकड़ा तेजी से घटकर सिर्फ 5,669 करोड़ रुपये पर आ गया है। इससे साफ है कि देशभर में लोगों ने आरबीआई की अपील पर भरोसा किया और बड़ी संख्या में नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस पहुंचा दिए।

नोट वापसी अभियान रहा सफल

आरबीआई का कहना है कि 98.41 प्रतिशत नोटों की वापसी यह दर्शाती है कि यह पूरी प्रक्रिया बेहद सफल रही। आम नागरिकों से लेकर संस्थानों तक, सभी ने नियमों का पालन करते हुए अपने पास मौजूद ₹2000 के नोट जमा किए या बदले।

बैंक शाखाओं में सुविधा अक्टूबर 2023 तक

₹2000 के नोट जमा करने और बदलने की सुविधा देश की सभी बैंक शाखाओं में 7 अक्टूबर 2023 तक उपलब्ध कराई गई थी। इस अवधि में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने पुराने नोट बैंकों में जमा किए या उन्हें छोटे नोटों में बदल लिया।

आरबीआई कार्यालयों में अब भी विकल्प मौजूद

हालांकि अब बैंक शाखाओं में यह सुविधा समाप्त हो चुकी है, लेकिन आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में आज भी ₹2000 के नोट जमा या बदले जा सकते हैं। 9 अक्टूबर 2023 से इन कार्यालयों में नोट सीधे स्वीकार कर संबंधित व्यक्ति या संस्था के बैंक खाते में राशि जमा की जा रही है।

डाकघर से भी भेज सकते हैं नोट

आरबीआई ने लोगों की सहूलियत के लिए डाकघर के माध्यम से नोट भेजने का विकल्प भी दिया है। इसके तहत लोग ₹2000 के नोट आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में डाक से भेज सकते हैं, और उसकी राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

₹2000 के नोट अब भी वैध

केंद्रीय बैंक ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ₹2000 के नोट पूरी तरह वैध हैं। इन्हें न तो अमान्य किया गया है और न ही गैरकानूनी घोषित किया गया है। ये नोट नवंबर 2016 की नोटबंदी के बाद जारी किए गए थे और अब आरबीआई इन्हें चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर कर रहा है।