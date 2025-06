500 Rupees Note: साल 2026 से 500 के नोट हो जाएंगे बंद! सरकार ने दिया जवाब

नेशनल डेस्क: इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि साल 2026 से 500 रुपये के नोट चलन से बाहर कर दिए जाएंगे। दावा है कि रिजर्व बैंक मार्च 2026 से इन नोटों को धीरे-धीरे सर्कुलेशन से हटाना शुरू कर देगा। इस वीडियो को देखकर आम लोगों में भ्रम और चिंता का माहौल बन गया है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।

सरकार ने किया साफ इंकार

PIB Fact Check ने इस वायरल वीडियो को फर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि इस तरह का कोई फैसला भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से नहीं लिया गया है और न ही 500 रुपये के नोट को बंद करने की कोई योजना बनाई गई है। PIB ने लोगों से आग्रह किया है कि वे किसी भी तरह की भ्रामक जानकारी से बचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी हासिल करें।

Is the ₹500 note set to be phased out by 2026? 🤔



A #YouTube video on the YT Channel 'CAPITAL TV' (capitaltvind) falsely claims that the RBI will discontinue the circulation of ₹500 notes by March 2026.#PIBFactCheck



✔️@RBI has made NO such announcement.



✔️₹500 notes have… pic.twitter.com/NeJdcc72z2 — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 3, 2025