January 2026 Rules Change: 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये अहम नियम, UPI-आधार-पैन समेत LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बड़ा बदलाव

नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब, सैलरी, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम नियम बदलने वाले हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर करोड़ों लोगों को प्रभावित करेंगे। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इन्हीं बड़े वित्तीय बदलावों पर एक नजर...

नेशनल डेस्क: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की जेब, सैलरी, डिजिटल भुगतान और सरकारी योजनाओं से जुड़े कई अहम नियम बदलने वाले हैं। ये बदलाव सीधे तौर पर करोड़ों लोगों को प्रभावित करेंगे। 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले इन्हीं बड़े वित्तीय बदलावों पर एक नजर डालते हैं।

1 जनवरी से बदल जाएंगे ये अहम नियम

UPI और डिजिटल पेमेंट

साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपीआई और अन्य डिजिटल भुगतान से जुड़े नियमों को और सख्त किया जा रहा है। बैंक खातों से होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शन में अब मोबाइल सिम वेरिफिकेशन के नियम ज्यादा कड़े होंगे। इसका मकसद फर्जी खातों और ऑनलाइन फ्रॉड पर रोक लगाना है।

पीएम किसान योजना

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले किसानों के लिए अब यूनिक किसान आईडी अनिवार्य की जा रही है। इस बदलाव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक पहुंचे और फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा सके।

8वां वेतन आयोग

नए साल के साथ ही 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। इसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी। हालांकि संशोधित वेतन का भुगतान बाद में एरियर के साथ किया जाएगा, लेकिन बढ़ोतरी 1 जनवरी से प्रभावी मानी जाएगी।

आधार-पैन लिंक की डेडलाइन

आधार और पैन को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। जो लोग इस समय सीमा तक लिंक नहीं कर पाएंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। इससे बैंकिंग, टैक्स और अन्य वित्तीय कामकाज प्रभावित हो सकता है।

1 जनवरी से कीमतों में भी होगा बदलाव

हर महीने की तरह 1 जनवरी को भी LPG गैस सिलेंडर, PNG, CNG और ATF (विमान ईंधन) की नई दरें जारी होंगी। ये कीमतें पूरे जनवरी महीने के लिए लागू रहेंगी। इसके अलावा, कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी संकेत दिए हैं कि वे 1 जनवरी 2026 से गाड़ियों की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं, जिसका असर नए वाहन खरीदने वालों पर पड़ेगा।