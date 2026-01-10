Copper Return: 2025 में कॉपर ने दिया 60% का धांसू रिटर्न, 2026 में कराएगा मोटी कमाई, कैसे करे निवेश, जानें बेस्ट तरीका!

Main Menu

Updated: 10 Jan, 2026 09:52 AM

साल 2025 निवेशकों के लिए कई मोर्चों पर यादगार रहा, लेकिन अगर किसी धातु ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, तो वह है कॉपर। बीते एक साल में इस लाल धातु ने करीब 60 फीसदी तक का रिटर्न देकर यह साबित कर दिया कि आने वाले दौर की असली जरूरत यही है। जनवरी 2026...

नेशनल डेस्क:  साल 2025 निवेशकों के लिए कई मोर्चों पर यादगार रहा, लेकिन अगर किसी धातु ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, तो वह है कॉपर। बीते एक साल में इस लाल धातु ने करीब 60 फीसदी तक का रिटर्न देकर यह साबित कर दिया कि आने वाले दौर की असली जरूरत यही है। जनवरी 2026 की शुरुआत में ग्लोबल कमोडिटी मार्केट कॉमेक्स पर कॉपर का भाव 6.09 डॉलर प्रति पाउंड तक पहुंच गया था, जबकि ठीक एक साल पहले यह करीब 3.80 डॉलर पर कारोबार कर रहा था. 9 जनवरी को इसमें हल्की गिरावट जरूर आई और कीमतें 5.84 डॉलर के आसपास फिसल गईं, लेकिन बाजार की दिशा अब भी यही बता रही है कि कॉपर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।

क्यों उड़ान भर गया कॉपर?

मोतीलाल ओसवाल वेल्थ मैनेजमेंट की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 कॉपर के लिए किसी सुनहरे दौर से कम नहीं रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमतें 13,000 डॉलर प्रति टन तक पहुंच गईं. यह तेजी महज सट्टेबाजी का नतीजा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे मजबूत बुनियादी वजहें रहीं। दुनिया जिस रफ्तार से इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV), ग्रीन एनर्जी और डेटा सेंटर्स की ओर बढ़ रही है, वहां कॉपर की भूमिका रीढ़ की हड्डी जैसी हो गई है. पावर केबल्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरियां और हाई-टेक इलेक्ट्रॉनिक्स—हर जगह इसकी खपत तेज़ी से बढ़ी है। इसके अलावा, वैश्विक तनावों के बीच डिफेंस सेक्टर से आ रहे बड़े ऑर्डर्स ने भी मांग को और हवा दी. यही असर भारत में भी दिखा, जहां 29 दिसंबर को MCX पर कॉपर 1,392.95 रुपये प्रति किलो के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया।

2026 में क्यों डर रही है सप्लाई?

और ये भी पढ़े

कमोडिटी बाजार का सीधा नियम है—मांग तेज और सप्लाई कमजोर, तो दाम ऊपर. यही हाल कॉपर के साथ बनता दिख रहा है. वीटी मार्केट्स के एक्सपर्ट रॉस मैक्सवेल के अनुसार, मौजूदा तेजी इस बात का साफ संकेत है कि बाजार में कॉपर की उपलब्धता सिमट रही है।  अमेरिका ने हाल के महीनों में करीब 6 लाख टन अतिरिक्त कॉपर खरीद लिया, जिससे ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव और बढ़ गया. इंटरनेशनल कॉपर स्टडी ग्रुप के आंकड़े बताते हैं कि 2026 में दुनिया को लगभग 1.5 लाख टन कॉपर की कमी झेलनी पड़ सकती है। अगर गोदामों में स्टॉक इसी रफ्तार से घटता रहा, तो अल्पावधि में कीमतों में और उछाल देखने को मिल सकता है.

क्या आम निवेशक इस तेजी से कमा सकता है?

कॉपर में निवेश करना सोना या शेयर खरीदने जितना आसान नहीं है. भारत में अभी कॉपर का कोई ETF या म्यूचुअल फंड उपलब्ध नहीं है और न ही आप इसे फिजिकल फॉर्म में आसानी से खरीद सकते हैं। रिटेल निवेशकों के लिए विकल्प सिर्फ MCX का फ्यूचर्स मार्केट है, लेकिन यहां जोखिम काफी ज्यादा है. कॉपर का एक लॉट 2.5 टन का होता है, यानी एक सौदे के लिए ही लाखों रुपये की मार्जिन राशि चाहिए. यही वजह है कि यह रास्ता छोटे निवेशकों के लिए व्यावहारिक नहीं माना जाता। विशेषज्ञों की राय साफ है—कॉपर में लंबे समय के अवसर जरूर हैं, लेकिन इसमें वही उतरें जिन्हें कमोडिटी मार्केट की समझ और मजबूत रिस्क मैनेजमेंट आता हो।

शेयर बाजार से मिल सकता है कॉपर का फायदा

अगर कोई निवेशक कॉपर की बढ़ती कीमतों से फायदा उठाना चाहता है, तो भारतीय शेयर बाजार एक बेहतर और आसान विकल्प हो सकता है.

  • हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड: देश की इकलौती पूरी तरह इंटीग्रेटेड कॉपर कंपनी, जिस पर कीमतों में तेजी का सीधा असर पड़ता है.

  • वेदांता लिमिटेड और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज: कॉपर कारोबार में मजबूत मौजूदगी के चलते इन कंपनियों को भी ऊंचे दामों का फायदा मिलता है.

  • भाग्यनगर इंडिया और माधव कॉपर: छोटी कंपनियां हैं, जिनमें रिटर्न की संभावना ज्यादा हो सकती है, लेकिन उतार-चढ़ाव और जोखिम भी उतना ही ऊंचा है.

 

