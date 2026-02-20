भारत के इन 6 मंदिरों में गलती से भी पुरुष न रख दें कदम, जानिए इसके पीछे का रोचक रहस्य

भारत में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहां पुरुषों को विशेष अवसरों या पूजा स्थलों पर प्रवेश की अनुमति नहीं होती। इनमें केरल का अट्टुकल भगवती और चक्कुलाथुकावु मंदिर, राजस्थान का पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, असम का मां कामाख्या मंदिर, वृंदावन का संतोषी माता मंदिर और...

नेशनल डेस्क : भारत के मंदिरों को अक्सर महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध के संदर्भ में देखा जाता है, लेकिन देश में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जहां पुरुषों को विशेष अवसरों या स्थानों पर प्रवेश की अनुमति नहीं होती। ये नियम पारंपरिक या धार्मिक विवाद का विषय नहीं बनते, बल्कि प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक कारणों पर आधारित होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे मंदिर और उनके अनूठे रीति-रिवाज।

1. अट्टुकल भगवती मंदिर, केरल

केरल में स्थित अट्टुकल भगवती मंदिर को अक्सर महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। अट्टुकल पोंगल उत्सव के दौरान लाखों महिलाएं देवी को प्रसाद अर्पित करने के लिए आती हैं। इस अनुष्ठान के दौरान पुरुषों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। इसका कारण प्रतीकात्मक है – देवी की पूजा उनके उग्र और रक्षाशील रूप में की जाती है, और यह अनुष्ठान नारी ऊर्जा की सामूहिक अभिव्यक्ति है। पुरुषों का बाहर रहना इस आध्यात्मिक अभिव्यक्ति को पूरा करने का हिस्सा है।

2. चक्कुलाथुकावु मंदिर, केरल

चक्कुलाथुकावु मंदिर में हर साल नारी पूजा आयोजित की जाती है। इस दौरान महिलाओं को देवी का रूप मानकर पूजा की जाती है। मंदिर के मुख्य पुजारी प्रतीकात्मक रूप से महिला भक्तों के पैर धोते हैं। इस अनुष्ठान में सामान्य सामाजिक ढांचे को उलट दिया जाता है और केंद्र में स्त्रियों की भूमिका होती है।

3. पुष्कर ब्रह्मा मंदिर, राजस्थान

पुष्कर ब्रह्मा मंदिर में कुछ पूजा स्थलों पर विवाहित पुरुषों को पूजा-अर्चना करने की अनुमति नहीं है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा द्वारा किए गए यज्ञ के दौरान मां सरस्वती क्रोधित हुई थीं। यह नियम सदियों से पालन किया जा रहा है।

4. मां कामाख्या मंदिर, असम

असम का मां कामाख्या मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। यहां देवी की पूजा मानव रूप में नहीं, बल्कि प्राकृतिक पत्थर के माध्यम से होती है, जो स्त्रीत्व और गर्भ का प्रतीक है। अंबुबाची मेले के दौरान मंदिर तीन दिनों के लिए बंद रहता है, जो देवी के मासिक धर्म चक्र का प्रतीक है। यह अनुष्ठान पुरुषों को अस्थायी रूप से बाहर रखता है और स्त्री शक्ति व प्रजनन क्षमता का सम्मान करता है।

5. संतोषी माता मंदिर, वृंदावन

वृंदावन के संतोषी माता मंदिर में कुछ विशेष अवसरों पर पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। महिलाएं परिवार की खुशहाली के लिए व्रत और पूजा करती हैं। यह नियम औपचारिक निषेध से अधिक भक्तिमय परंपरा का हिस्सा है।

6. भगवती मंदिर, तमिलनाडु

तमिलनाडु के कुछ भगवती मंदिरों में पुरुषों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता, खासकर विशेष समारोहों के दौरान। देवी की पूजा कुंवारी देवी के रूप में की जाती है, जो पवित्रता, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भर शक्ति का प्रतीक है।