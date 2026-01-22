15 सेकंड का स्टंट! जिंदगी भर का दर्द...हाईवे पर हुआ रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा, खौफनाक Video Viral

Main Menu

22 Jan, 2026 05:02 PM

a 15 second stunt a spine chilling accident occurred on the highway

सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत किस हद तक खतरनाक हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण एक रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में देखने को मिला है।

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर वायरल होने की चाहत किस हद तक खतरनाक हो सकती है, इसका ताजा उदाहरण एक रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो में देखने को मिला है। स्टंट और रील बनाने के चक्कर में तीन युवकों की जान पर बन आई, जब तेज रफ्तार बाइक हाईवे पर असंतुलित होकर सीधे डिवाइडर से जा टकराई। यह खौफनाक हादसा कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

हाईवे पर स्टंट बना हादसे की वजह
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक हाईवे पर एक बाइक पर तीन युवक सवार हैं। बाइक चला रहा युवक रील बनाने के लिए स्टंट दिखाने की कोशिश करता है। कुछ दूरी तक बाइक सामान्य चलती नजर आती है, लेकिन अचानक चालक आगे का पहिया हवा में उठा देता है। कुछ सेकंड तक सब कुछ कंट्रोल में लगता है, लेकिन तभी बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है।

डिवाइडर से टकराया मुंह, बाल-बाल बचे युवक
अगले ही पल बाइक सहित तीनों युवक सीधे सड़क के डिवाइडर से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आगे बैठे दो युवकों का चेहरा सीधे डिवाइडर से जा टकराया, जबकि पीछे बैठा युवक तुलनात्मक रूप से कम घायल नजर आता है। हादसे की भयावहता देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं।
 

एक्स पर शेयर हुआ वीडियो, लाखों बार देखा गया
इस चौंकाने वाले वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर @mdtanveer87 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है, “इसे कहते हैं लैंडिंग खराब होना। संभल के भाई, सड़कें स्टंट दिखाने के लिए नहीं, मंजिल तक पहुंचने के लिए होती हैं। महज 15 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 1.26 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि सैकड़ों लोग इसे लाइक कर चुके हैं।

यूजर्स ने जताई चिंता
वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। एक यूजर ने लिखा, “जिंदगी बहुत अनमोल होती है, ऐसे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए।” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “रील के चक्कर में ऐसे स्टंट जानलेवा साबित हो सकते हैं।”

बढ़ता ट्रेंड, बढ़ता खतरा
यह वीडियो एक बार फिर इस बात की चेतावनी देता है कि सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होने की होड़ में सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी किस तरह जानलेवा साबित हो सकती है। विशेषज्ञ भी लगातार युवाओं से अपील कर रहे हैं कि सड़क को स्टंट का मंच नहीं, बल्कि सुरक्षित यात्रा का जरिया समझें।

 

